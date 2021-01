Haagse burgemeester Van Zanen: 'Geweld tegen hulpverleners niet tolereren'

Van Zanen wil wel benadrukken dat verreweg de meeste mensen zich gewoon hebben gedragen. 'Ze hebben zich misschien met tegenzin en chagrijnig aan de avondklok gehouden', zegt hij voorafgaand aan de bijeenkomst van de voorzitters van de veiligheidsregio's in Utrecht. Ze komen maandag samen om te vergaderen over de handhaving van de coronamaatregelen.

Voordat Van Zanen naar Utrecht reisde, sprak hij met bewoners, ondernemers en jeugdwerkers in de Haagse Schilderswijk. 'Dan denk ik: de Schilderswijk verdient beter. Dan denk ik: waarom gebeurt dit nu hier? Ik vind het te betreuren.'

Gechagerijn over corona

De rellen in de wijk zijn volgens Van Zanen een samenloop van omstandigheden. 'Waarschijnlijk hadden ze als voorbeeld rellen elders in het land. Ook zijn er mensen die er genoegen in scheppen om op te roepen om te gaan rellen. Het Openbaar Ministerie gaat die mensen proberen op te sporen en aan te houden. Natuurlijk heeft het ook te maken met de avondklok en corona en het gechagrijn daarover.'

Zijn ambtsgenoot uit Eindhoven, John Jorritsma, had het over een burgeroorlog. Die term wil Van Zanen niet gebruiken. 'Er is geen sprake van een burgeroorlog. Wel van veel gedoe. In Den Haag zijn hulpverleners bekogeld, vernielingen en brandjes gesticht. Dat is niet te tolereren.

'Ga thuis leuke dingen doen'

Tegen de Hagenaars zegt de burgemeester tenslotte: 'Ga vanavond leuke dingen doen. Wel thuis vanaf 21.00 uur.' En over eventuele nieuwe rellen: 'We houden alles in de gaten.'

