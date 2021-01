Verstandelijk beperkte bewoners vinden aanval van man met hamer beangstigend

De onrust in de Schilderswijk begon zondagavond op het Hobbemaplein en verplaatste zich naar anderen plekken. Er werden brandjes gesticht op de kruising van de Vaillantlaan met de Hoefkade. Een motoragent die aanwezig was in de wijk, moest vluchten voor een groep jongeren. Ook werd er gegooid met voorwerpen en (zwaar) vuurwerk. Ramen van buurtpunt Het Karmijn zijn tijdens de onrust zwaar beschadigd geraakt. Op beelden is te zien dat een man de ruiten kapotslaat met een hamer.

'Bij ons wonen 28 mensen met een verstandelijke beperking en vier begeleiders. Alle bewoners waren gisteravond op hun kamers', vertelt Van Uden bij West komt Thuis op Radio West. 'De mensen zijn wel wat gewend, de locatie is midden in de Schilderswijk, dus daar gebeurt weleens wat. Maar van deze orde hebben we het nog nooit meegemaakt. Het was voor iedereen heel beangstigend en heel erg schrikken.'

'We zijn verder de hele dag met de bewoners bezig geweest. Het heeft gisteravond niet lang geduurd, maar wel lang genoeg om mensen volledig van de kaart te laten raken. Niet alle bewoners begrijpen wat er gebeurde. Het is voor jou en mij al niet te begrijpen dat mensen moedwillig spullen vernielen, laat staan voor onze cliënten.'

Hele dag bezig met nazorg

'Vandaag zijn we de hele dag bezig geweest met nazorg. Onze gedragswetenschappers hebben gesproken met onze cliënten. Ook was er bedrijfshulpverlening aanwezig voor de begeleiders. Het was echt heel erg beangstigend.'

We gaan er vanuit dat de actie van de man met de hamer een willekeurige actie is geweest en niet gericht op onze bewoners. Verder zijn de politie en burgemeester Van Zanen vandaag bij ons langs geweest. Ze hebben de bewoners en medewerkers een hart onder de riem gestoken. De politie heeft toegezegd extra ons pand in de gaten te houden', besluit Van Uden.

LEES OOK: Omroep West-verslaggever over rellen: 'Ik word met rust gelaten, maar loop hier niet op mijn gemak'