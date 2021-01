Tbs geëist tegen aanrander die vrouwen bang maakt op tram 2

Een man die ongewenst in billen van vrouwen kneep, heeft maandenlang tramlijn 2 in Den Haag onveilig gemaakt. Hij heeft mogelijk meer dan tien vrouwen aangerand. De slachtoffers deden niet allemaal aangifte. 'Het is moeilijk om me in te houden', zei verdachte Hamza A. maandag in de Haagse rechtbank. De vrouwen durven niet meer in het openbaar vervoer. Het OM eiste tbs tegen de man.

Het patroon was telkens hetzelfde: de dertigjarige Hagenaar ging in de tram naast een vrouw zitten of staan en betastte haar billen. Volgens een slachtoffer had hij een opgewonden, genoegzame blik in de ogen. Niemand in de tram reageerde en zij stapte huilend uit het rijtuig. Het gebeurde ook bij een halte, in de bus en in een supermarkt.

Op de zitting vertelde een slachtoffer hoe machteloos ze zich voelde bij de halte, toen de verdachte haar betastte. Ze was bang om verkracht te worden en liet zelfs een baan schieten, omdat ze dan s avonds moest reizen.

Het wond A. op om de vrouwen aan te raken

Hamza A. wordt verdacht van zes aanrandingen in de periode van november 2019 tot februari 2020. Hij kan zich er weinig van herinneren, want hij is zwakbegaafd. Tegen de politie erkende hij wel dat het hem opwond om vrouwen aan te raken. Hij is al driemaal voor dit gedrag veroordeeld, maar dat hielp niet. Hij zit nu ruim zes maanden vast.

De rechters spraken van een moeilijke situatie. Deskundigen zijn het er over eens dat verdachte een seksuele stoornis heeft, maar ze brachten verdeelde adviezen uit over een passende behandeling. De psychiater wil libido-remmende medicijnen voorschrijven, terwijl de reclassering denkt dat een gedwongen behandeling het gevaar op herhaling kan voorkomen. De officier van justitie volgde dat advies en eiste acht maanden cel en tbs onder voorwaarden.

Advocaat: Cliënt had adviezen niet begrepen

Volgens de advocaat had haar cliënt niets had begrepen van de adviezen. Zij bepleitte een voorwaardelijke straf, opname bij GGZ-kliniek de Waag en medicatie. De rechtbank doet 8 februari uitspraak.

