Gemeentes willen geen boa's inzetten bij handhaving avondklok

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) mogen sinds maandag de avondklok handhaven. Toch zeggen gemeentes dat ze er weinig gebruik van gaan maken. 'Het handhaven van de avondklok is een taak die te ver afstaat van de oorspronkelijke taken en bevoegdheden van de boa's', zegt een woordvoerder van de gemeente Westland. 'Die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid.'

De gemeente Westland zet de boa's dan ook liever overdag in. 'Hun focus verschuift naar de dag. Waar mogelijk zullen zij de politie ondersteunen in hun taken.'

De politie kan alle hulp gebruiken. De afgelopen dagen liepen op meerdere plaatsen de protesten tegen de avondklok en andere coronamaatregelen uit op rellen. Daarbij werd de politie bestookt met stenen, fietsen en stoeptegels. Vanaf maandag zijn daarom ook boa's bevoegd om te handhaven en boetes uit te delen. Groot is de animo niet.

'Nog geen afspraken, eerst meldkamer en overige taken'

Sinds zaterdag geldt de avondklok al, maar lokaal moeten burgemeesters en politie nog afspreken hoe en waar de boa's worden ingezet. Dat is nog niet overal gebeurd. 'Onze burgemeesters hebben daar nog geen afspraak over gemaakt', zegt een woordvoerder van HLTsamen, waarin de ambtenaren van Hillegom, Lisse en Teylingen samenwerken.

'In Gouda zullen onze boa's de politie ondersteunen door het bemannen van de meldkamer met cameratoezicht', zegt een woordvoerder van de gemeente. 'Mogelijk dat zij op een later moment de politie nog wel ondersteunen op straat.'

Alphen spreekt mensen aan, Leiden handhaaft

Leidschendam-Voorburg zet zijn boa's in op de overige uren en taken, zodat de politie zich op de avondklok kan concentreren. 'De politie zet extra capaciteit in voor de avond en de nacht', zegt een woordvoerder. 'Daarin zal door de politie extra gesurveilleerd worden.'

De boa's in Alphen aan den Rijn houden zich al bezig met de avondklok, zegt een woordvoerder. 'Zij spreken mensen aan en waarschuwen mensen die in overtreding zijn. In samenwerking met de politie kan worden overgegaan op beboeten.'

Wat mag een boa eigenlijk?

'In Leiden gaan de handhavers dinsdagavond ook handhaven op de avondklok', aldus een woordvoerder. Zoeterwoude en Zuidplas geven aan dat hun boa's mogen handhaven, maar niet of dat ook gaat gebeuren. Delft vindt het geen taak voor boa's. 'In Delft wordt de avondklok vooralsnog uitsluitend door de politie gehandhaafd', zegt de woordvoerder van de gemeente.

Op straat worden buitengewoon opsporingsambtenaren niet altijd voor vol aangezien, ze worden ook regelmatig belaagd zonder dat ze zich daar goed tegen kunnen verweren. Toch hebben boa's wel degelijk bevoegdheden. Zo mogen ze mensen die van een overtreding worden verdacht staande houden en beboeten.

Parkeerwachters en milieu-inspecteurs

Maar die opsporingsbevoegdheid hangt samen met hun functie en hun specifieke werkterrein, zoals parkeerwachters en milieu-inspecteurs. Lang was onduidelijk of de handhaving van de avondklok daar ook onder valt. Nu is dat duidelijk: wel.

'Daarbij is wel van belang dat er wordt samengewerkt met de politie en dat er goede afspraken worden gemaakt', zegt Ruud Kuin, voorzitter van de Nederlandse BOA Bond. 'Bijvoorbeeld dat de politie snel kan assisteren mocht het nodig zijn.'

Politie, wapenstok en bodycam

Gezien de vijandige bejegening van boa's zal dat geen overbodige luxe zijn. Boa's zijn nauwelijks bewapend. Deze maand begint wel een proef in tien gemeenten met een korte wapenstok, onder andere in Zoetermeer. Boa's worden tegenwoordig wel steeds vaker uitgerust met bodycams, om bij bedreigingen de belagers op te nemen. Maar klappen voorkomen doet een camera niet.

