Avondklokdemonstraties: kat-en-muisspel in Den Haag, in Alphen rust teruggekeerd

De politie is aanwezig in de Schilderswijk | Foto: Regio 15

In verschillende steden in de regio is het onrustig geweest met het ingaan van de avondklok. In Gouda heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd. In de Schilderswijk in Den Haag is maandagavond een kat-en muis-spel tussen relschoppers en de politie aan de gang. Er wordt met vuurwerk gegooid en mensen hergroeperen zich op verschillende plekken in de wijk nadat de politie ze heeft weggedreven. In Alphen aan den Rijn leek de sfeer ook grimmiger te worden, maar de rust in het centrum keerde kort voor het ingaan van de avondklok terug.

GOUDA

Burgemeester Pieter Verhoeve heeft een noodbevel voor zijn stad uitgevaardigd. Een groep van tien tot vijftien jongeren heeft in Korte Akkeren vernielingen en aangericht en branden gesticht. Later op de avond ging het mis in Oosterwei. Daar werden auto's in brand gestoken en er werd vuurwerk afgestoken. Een groep jongeren verplaatst zich door de wijk.

DEN HAAG

In de Schilderswijk in Den Haag is maandagavond een kat-en muis-spel tussen relschoppers en de politie aan de gang. Er wordt met vuurwerk gegooid en mensen hergroeperen zich op verschillende plekken in de wijk nadat de politie ze heeft weggedreven. Rond 21.20 uur lijkt het stil in de Haagse straten.

De ME veegt de straten leeg

Een brandje midden op straat.

En zo houdt de politie iemand aan.

Er wordt weer flink met zwaar vuurwerk gegooid op de Hobbemastraat

De bikers, politie te fiets, zijn actief de mensen naar huis aan het sturen.

ALPHEN AAN DEN RIJN

De rust is wedergekeerd in het centrum van Alphen aan den Rijn en bij het NS-station. De sfeer was enige tijd grimmig, maar ongeregeldheden bleven uit.

Enkele tientallen mensen hadden zich maandagavond verzameld in het centrum van Alphen aan den Rijn. Zij waren afgekomen op de aangekondigde, en inmiddels door de organisatie geannuleerde, coronademonstratie op het Rijnplein. Gedemonstreerd wordt er niet, de aanwezigen - vooral jongeren - kijken in het eerste uur met name toe wat gaat gebeuren. Af en toe wordt vuurwerk afgestoken. De politie is aanwezig met het oog op de avondklok die om 21.00 uur ingaat. De aanwezigen moeten tijdig het centrum verlaten.

Dat gebeurde rond half 9, toen verplaatsten mensen zich naar het station. Wel was er toen extra politie onderweg naar Alphen, meldt mediapartner Studio Alphen.