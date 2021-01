Elf arrestaties in Alphen en Gouda vanwege onrust om avondklok

In Gouda werden in totaal zes aanhoudingen verricht. In Alphen aan den Rijn, waar het in de avond onrustig was, verrichtte de politie vijf arrestaties. Vier mensen werden al in de middag opgepakt voor het plaatsen van opruiende teksten op social media. In de avond werd nog iemand aangehouden voor het bezit van vuurwerk.

Ongeveer honderd mensen waren maandagavond op en rond het Rijnplein in Alphen aanwezig. Het ging met name om jongeren. 'Duidelijk was dat zij niet gekomen waren om te demonstreren', reageerde burgemeester Liesbeth Spies bij mediapartner Studio Alphen. De sfeer was grimmig en er werd vuurwerk afgestoken.

Grotere groep jongeren

'De aanwezigen op het Rijnplein zijn met zachte drang van het plein en uit het centrum verdreven', beschrijft de burgemeester de voorgaande avond. 'Daarbij is de politie vooral in gesprek gebleven met de aanwezigen, waardoor escalatie is voorkomen. Dankzij dit uitstekende optreden was de straat om 21.00 uur leeg, zoals het hoort bij de avondklok.'

In Gouda waren het twee groepen die in de stad voor onrust zorgden. 'De eerste groep in West bestond uit een man of tien tot vijftien. Later op de avond in Oost was het een grotere groep jongeren. Hier hebben we uiteindelijk ook zes mensen aan kunnen houden en die gaan hier nog wel last van krijgen', vertelt burgemeester Verhoeve in West Wordt Wakker op Radio West.

Buitengewoon heftig en spijtig

Drie voertuigen gingen maandagavond in vlammen op, vertelt de burgemeester. 'Op zichzelf valt de schade mee, maar voor de getroffen eigenaren is dit buitengewoon heftig en spijtig. Ik heb het misdadig genoemd en dat is het.'

Verhoeve benadrukt dat de relschoppers niet alleen jongeren zijn. 'Bij jongeren denk je aan gasten van een jaar of zestien die in plaats van te gaan kickboksen gaan keten op straat. Maar er zat ook iemand met een gezin bij. Je kunt je niet voorstellen dat je dan tot dit soort gedrag overgaat, maar ze zijn er en ze gaan last van ons krijgen.'

Iedereen is coronamoe

De burgemeesters bereiden zich voor om de onrusten zo veel mogelijk te voorkomen. 'We hebben vanmiddag weer overleg over vanavond. Daarnaast zetten we jongerenwerkers, politie en boa's in om met de jongeren in contact te komen. Over de hele breedte proberen we er voor te zorgen dat dit niet meer gebeurt. Iedereen is coronamoe, maar 99,9 procent van de mensen kan zich wel gewoon aan de maatregelen houden.'

In Alphen aan den Rijn heeft de gemeente maandag geprobeerd om de onrusten in het centrum te voorkomen door contact op te nemen met mensen die op Facebook de oproep plaatsten. Hier werd de demonstratie zondag al aangekondigd en werd opgeroepen om onherkenbaar te komen. 'Er is direct geprobeerd om in contact te komen met de organisatoren', legt burgemeester Spies uit. 'Dit is deels succesvol geweest.'

Onder meer deze oproep werd gedeeld op sociale media:

Oproep verwijderd

'Een van de organisatoren heeft zich op maandag gedistantieerd van de samenkomst en verzocht niet meer naar het Rijnplein te komen', zo legt Spies uit. 'Een tweede persoon die had opgeroepen om naar het Rijnplein te komen, is hierop aangesproken en heeft eveneens zijn oproep verwijderd.'

