Gestolen stalen paarden zijn weer 'thuis'

Opluchting in Valkenburg. De drie stalen paarden die waren verdwenen langs de N206, zijn weer terug bij de gemeente. 'De paarden zijn ongeschonden en anoniem teruggebracht bij de gemeente en staan daar nu voorlopig in de opslag', aldus de gemeente Katwijk.

Wethouder Jacco Knape is opgelucht: 'Ik ben heel erg blij dat het kunstwerk weer terecht is. Dit met het oog op de mooie plek die de paarden zullen krijgen bij de nieuwe Rijnland Route. Ik kijk, net als veel inwoners van onze gemeente, uit naar het moment dat we weer kunnen genieten van dit prachtige, beeldbepalende kunstwerk.'

De paarden waren half november ineens verdwenen. Het was een raadsel hoe dat kon, aangezien de paarden meer dan drie meter hoog zijn. Dus die neem je niet zomaar mee. Eind december liet gedeputeerde Floor Vermeulen weten dat het kunstwerk 'door omwonenden in opslag is geplaatst'. Wie daarvoor verantwoordelijk was en waar de paarden stonden was niet bekend.

Vensters in het landschap

Nu zijn de paarden dus weer terug. Ook landschapsarchitect Sjoerd Hoogma is blij dat het kunstwerk 'Vensters in het landschap' weer terug is. 'Gelukkig weten de paarden feilloos de weg naar hun stal te vinden', aldus Hoogma.

De gemeente heeft de terugkeer van de paarden gemeld bij de politie. De politie zegt tegen de gemeente dat het onderzoek geen prioriteit meer heeft, nu de paarden terecht zijn.

