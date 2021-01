Syriëganger Reda N. krijgt ook in hoger beroep 4,5 jaar cel

De 26-jarige Reda N. uit Leiden heeft ook in hoger beroep 4,5 jaar cel gekregen voor het meevechten met IS in Syrië. Een even oude medeverdachte uit Utrecht kreeg 7 jaar cel. Het gerechtshof hield bij het vonnis rekening met het feit dat de mannen in Turkije al ruim anderhalf jaar in de gevangenis hadden gezeten voor ze aan Nederland werden uitgeleverd.

Reda N. vertrok in mei 2014 naar Syrië. Hij had daarvoor enkele maanden gelogeerd bij familie in Antwerpen. Daar is hij via een moskee en huisbezoeken geradicaliseerd, zo vertelde zijn vader later aan de politie. N. kwam uiteindelijk terecht in Raqqa en later ook in Mosul, in Irak. Hij sloot zich daar aan bij IS, maar hij ontkent dat hij heeft gevochten. Hij zou humanitaire hulp hebben verleend in Raqqa, de zelfverklaarde hoofdstad van het IS-gebied.

Het Gerechtshof vindt bewezen dat hij lid van IS is geweest, deel heeft genomen aan trainingskampen en zich schuldig heeft gemaakt aan vuurwapenbezit. Er zijn foto's van N. in militair uniform met een wapen in zijn hand. Het hof acht niet bewezen dat hij die wapens echt heeft gebruikt of zich anderszins zelf schuldig heeft gemaakt aan terroristische activiteiten in Syrië.

Terreur tegen bevolking

Wel vindt het hof dat N. heeft meegewerkt aan terreur, omdat hij kon weten dat IS zich op grote schaal bezighield met het terroriseren van de Syrische bevolking. Hij heeft dan ook bijgedragen aan de voorbereiding en bevordering van terroristische misdrijven, zoals moord, doodslag, brandstichting en bomaanslagen.

Dat hij alleen humanitaire hulp heeft verleend gelooft het hof niet. Er is geen bewijs voor en de Leidenaar kon geen ziekenhuizen noemen waar hij dan hulp zou hebben geboden. Dat zijn deelname aan het trainingskamp alleen stoerdoenerij was, gelooft het hof ook niet.

Straf in Turkije

In juni 2016 stapte N. uit IS, naar eigen zeggen gedesillusioneerd door het vele geweld, en sloot hij zich aan bij het Vrije Syrische Leger. Kort daarna dook hij op in Turkije, waar hij werd aangehouden en veroordeeld tot een celstraf van 6,5 jaar. Na anderhalf jaar leverde Turkije hem uit aan Nederland, waar hij ook vervolgd wordt voor zijn tijd bij IS.

De verdediging van N. betoogde dat dat niet kan omdat je niet twee keer voor dezelfde misdaad vervolgd kan worden, maar het Hof verwerpt dat omdat de Leidenaar in Turkije maar een klein deel van zijn straf heeft uitgezeten en de Turkse rechter niet heeft gevraagd aan Nederland om de verdachte zijn straf in Nederland te laten uitzitten. Wel wordt de straf in Turkije afgetrokken van de veroordeling hier, vandaar dat N., conform de eis van het Openbaar Ministerie, tot 4,5 jaar cel wordt veroordeeld.