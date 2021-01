Cybercrimineel 'Haiku' blijft vastzitten: 'Het is niet verantwoord u nu vrij te laten'

De Haagse rechtbank houdt een cybercrimineel die luistert naar de bijnaam 'Haiku' voorlopig in voorarrest. De man zou software ontwikkeld hebben, waarmee andere criminelen de bankrekeningen van slachtoffers plunderden. 'Haiku', een inwoner van Almelo, kwam bovendrijven in een politieonderzoek naar een Zoetermeerse cyberbende.

In oktober werd de aanhouding van Anthony E. (20), zijn werkelijke naam, door het OM bekendgemaakt. E. was de eerste criminele softwarebouwer die vastgezet werd. Hij zou een grote speler zijn in de cyberwereld. E. ontwikkelde in ruim twee jaar vijftig nepsites voor criminelen die leken op de officiële sites van banken, stelt het OM. Deze zogenaamde panels bouwde hij op bestelling.

Criminelen stuurden nepmailtjes naar slachtoffers. Als ze daarop klikten, kwamen ze terecht op de door E. ontwikkelde nepsites. De gegevens die de slachtoffers daar achterlieten, gebruikten criminelen om hun bankrekening leeg te halen. E. zou zelf ook mensen met 'phising' geld afgetroggeld hebben.

100.000 euro verdiend

Zelf verdiende hij een ton met zijn activiteiten. Volgens het OM wilde 'Haiku' in totaal een miljoen euro verdienen met zijn duistere praktijken, voordat hij ermee zou stoppen. E. kocht schoenen en kleding met het criminele geld. Tijdens zijn arrestatie vond de politie een geladen vuurwapen op de stoel waar E. op zat.

De man heeft inmiddels een bekennende verklaring afgelegd bij de politie. Dinsdag vroeg zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers om vrijlating van de cybercrimineel uit voorarrest. 'Deze knaap heeft dingen gedaan die spannend waren, maar hij was gaan inzien dat het fout was. Op slinkse manieren wilde hij de politie inlichten, zonder zelf in beeld te komen.'

'Hij kan zijn talent inzetten voor opsporing'

Kuijpers bood aan dat E. zou gaan werken voor politie en justitie met al zijn digitale kennis. 'Hij is een hele handige jongen en kan zijn talent inzetten voor de opsporing', zei Kuijpers. 'Ik zit in de gevangenis niet op mijn plaats tussen zware criminelen', vertelde 'Haiku' zelf tijdens de tussentijdse zitting.

De officier van justitie wil echter geen gebruik maken van de diensten van E. Hij is bang dat de verdachte weer het criminele pad zal opgaan zodra hij vrijkomt. 'Het recidivegevaar is gigantisch.' De rechtbank was daar ook bang voor. 'Het is niet verantwoord u nu vrij te laten', zei de rechter. Op 3 juni wordt de zaak inhoudelijk behandeld.

Cyberofficier

De Haagse cyberofficier Koen Hermans leidde het onderzoek naar de panelbouwer. Wij spraken eerder met hem over zijn werk als cyberofficier

