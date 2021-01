Geen plek voor groen, sport en school: zorgen over bouw duizenden woningen in Den Haag

Bewoners van de wijken om het gebied waar Den Haag vele duizenden woningen wil gaan bouwen, maken zich ernstig zorgen over de gevolgen van die plannen voor de leefbaarheid. De gemeente reserveert volgens hen veel te weinig plek voor sport, scholen, groen en andere voorzieningen. Daarnaast wijzen ze erop dat de plannen onbetaalbaar lijken. Ze krijgen daarbij onder meer steun van de Partij voor de Dieren. 'Straks staan al die torens daar, maar kan niemand naar de tandarts of gaan zwemmen', aldus fractieleider Robert Barker.

Den Haag wil in de toekomst vele duizenden woningen gaan bouwen in het gebied tussen de drie grotere stations, het Central Innovation District (CID). De bouw van die huizen is nodig omdat de stad de komende jaren hard groeit en er nu al een groot tekort is aan huizen. De gemeente ziet de driehoek tussen CS, Hollands Spoor en Laan van Noi als ideale plek voor vooral hoogbouw vanwege de goede bereikbaarheid en omdat er relatief veel ruimte is, bijvoorbeeld op de Binckhorst. Daarom hoeft er dan elders in de stad niet zo veel te worden gebouwd.

De bewoners van acht wijken om dat gebied vrezen de gevolgen van de ontwikkelingen omdat de plannen van de gemeente niet voldragen zijn. Ze zijn slechts voor de helft klaar: er is wel aandacht voor huizen en bedrijven maar niet voor andere essentiële voorzieningen, schetsen ze in een brief aan de gemeente. 'We missen de concrete plannen voor mobiliteit, participatie, leefbaarheid en duurzaamheid.'

Geen reactie op vragen

De omwonenden zouden daar tijdens inspraakbijeenkomsten wel over hebben gevraagd, maar geen heldere reactie hebben gekregen. 'Helaas waren de antwoorden net zo wollig en onvolledig als de structuurvisie zelve.' Daarbij gaat het volgens hen wel om belangrijke punten. Zo is de gemeente wel druk met het maken van plannen om het gebied goed te ontsluiten, maar zijn die nog te onzeker.

'Dit terwijl het huidige CID-gebied met verdubbeling van zowel inwoners als forenzen dreigt dicht te slibben.' Dat heeft dan ook weer gevolgen voor gezondheid van de bewoners. Verder zijn er zorgen over de kwaliteit van de bouw: worden al die torenflats die er komen te staan wel mooi? En of er straks wel voldoende groen en sportvoorzieningen zijn.

Den Haag heeft niet genoeg geld

Nog grotere bezwaren hebben de bewoners tegen de financiële onderbouwing van de plannen. In de stukken van de gemeente staat dat de stad rekening houdt met een benodigde investering van 820 miljoen euro. Dat geld moet onder meer gaan naar infrastructuur (300 miljoen) en de inrichting van de openbare ruimte (ook 300 miljoen).

Maar voor veertig procent van dat bedrag is nog geen dekking. Dat wil zeggen: de gemeente weet nu nog niet precies hoe dat moet worden betaald. Onder meer het Wijkberaad Bezuidenhout is daarom kritisch. Zeker omdat de financiële vooruitzichten voor de gemeente vanwege de coronacrisis niet al te rooskleurig zijn. 'Gevolg is dat we een duidelijk tekort van honderden miljoenen gaan krijgen op leefbaarheid en dit kan betekenen dat broodnodige voorzieningen er niet gaan komen. Een onacceptabel vooruitzicht', aldus het wijkberaad in een brief aan de gemeente.

Woningen komen in hoge torens

Voorzitter Jacob Snijders constateert op basis van een analyse van de plannen dat de gemeente al groen licht heeft gegeven voor de bouw van zeker 8000 tot 9000 duizend woningen in het gebied. Daarbij gaat het allemaal om huizen die in flinke torens komen. 'De mensen die hier gaan wonen, moeten zeker tien jaar wachten op de eerste voorzieningen. Het lijkt meer op ophokken in een woonbatterij dan fijn wonen', zegt hij in een toelichting op de brief.

Snijders benadrukt dat de bewoners van het Bezuidenhout niet tegen bouwen zijn. 'Maar het moet wel op een verstandige manier gebeuren,' zegt hij. 'Als je bouwt zonder dat je daarbij voldoende rekening houdt met voorzieningen, ga je bouwen voor problemen in de toekomst.'

'Situatie is heel zorgelijk'

De Partij voor de Dieren in de gemeenteraad deelt die analyse. Die maakt zich daarom ook zorgen over de leefbaarheid en vindt dat de nadruk in de plannen te veel richt op woningen. Een commissie van de gemeenteraad praat woensdagochtend over de plannen. Daarbij gaat fractievoorzitter Barker zijn zorgen ook aan de orde brengen. 'Het stadsbestuur maakt heel concreet waar al die huizen de komende jaren worden gebouwd, maar er ligt geen enkel plan voor voorzieningen, zoals scholen en kinderopvang. Dit is heel zorgelijk', stelt hij.

Snijders van het Wijkberaad Bezuidenhout benadrukt dat dit niet een probleem is van de direct betrokkenen, maar het de hele stad aangaat. Al was het alleen maar omdat al die wegen, tramlijnen en voorzieningen toch door iedereen moeten worden betaald. 'Deze plannen lijken bijvoorbeeld voor de mensen in de Vogelwijk misschien een ver-van-mijn-bedshow, maar die zijn dat niet. Zij gaan dit wel degelijk merken. Dit dossier bepaalt de toekomst van het centrum van Den Haag. Dít bepaalt hoe Den Haag woont en leeft de komende zestig, zeventig jaar.'

