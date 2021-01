Juf Ilse bezoekt leerlingen: 'Via beeldscherm kom je er niet achter hoe het met ze gaat'

Op haar fiets, met twee plastic stoeltjes in haar fietsmand, rijdt juf Ilse deze week door De Lier. Ze gaat bij al haar kleuters uit groep 1/2 op stoepbezoek. 'Via zo'n beeldscherm kom je er toch niet achter hoe het echt met ze gaat', legt ze uit. 'Het is heel fijn om ze op deze manier weer te kunnen zien én spreken.'

'Dag Juf!', begroet Bibi (5) haar juf enthousiast nadat ze de voordeur geopend heeft. 'Wat goed je weer te zien', lacht juf Ilse van Meurs terug. 'Heb je er zin in om zo even met mij te kletsen?' De afgelopen vijf weken zag de juf van de Koningin Julianaschool haar leerlingen alleen via een beeldscherm.

'Normaal hebben we altijd een aantal gesprekken tussen leerkracht en leerling', vertelt ze. 'Die stonden ook voor deze periode gepland en we wilden ze - ondanks de lockdown - gewoon door laten gaan, maar niet via Zoom of Google Meet. Daarom hebben we deze oplossing bedacht.' En weer of geen weer: Ilse gaat deze week bij haar leerlingen langs. 'Als het regent, dan gaan we gewoon onder een paraplu zitten.'

Beetje gek om voor de deur te zitten

Ook voor de ouders is het fijn dat ze even ontzien worden van het thuisonderwijs gedurende de drie kwartier dat de juf met de kinderen voor de deur zit. 'Ik vind het een heel mooi initiatief', zegt Anne-Marie Schenkeveld, de moeder van Bibi. 'Er is even écht persoonlijk contact tussen de leerling en de leerkracht. Bibi heeft er ook naar uitgekeken.'

De leerlingen geven aan dat ze de juf en de school missen. 'Thuis heb je alleen je broertjes en zusjes, maar op school ook vrienden om mee te spelen', zegt Bibi. Ze vindt het toch wel een beetje gek dat ze voor de deur van haar huis zit met de juf. 'Normaal komt de juf gewoon binnen, maar dat kan nu niet door corona. Ik ben wel heel blij dat ik haar weer kan zien!'

