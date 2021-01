Vuurwerkbom bij Haagse woning is mogelijk vergeldingsactie voor straatroof

Een vergeldingsactie voor een eerder gepleegde straatroof is mogelijk het motief voor het ontploffen van een vuurwerkbom bij een woning aan de Barnsteenhorst in Den Haag. Dat is één van de scenario’s waar de politie rekening mee houdt. Ook denkt de recherche dat het vuurwerk mogelijk is ontploft bij het verkeerde adres. Mensen die informatie over de zaak hebben, worden gevraagd zich te melden.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 26 januari. Meer zaken zijn hier te vinden.

Op woensdag 11 november rond 19.30 uur wordt er aangebeld bij een huis aan de Barnsteenhorst in de wijk Mariahoeve in Den Haag, door iemand die zegt dat hij van Thuisbezorgd is. De bewoner doet de algemene toegangsdeur van de flat open en even later staat er een man bij zijn huis op de tweede verdieping.

De man draagt een jas die lijkt op een jas van Thuisbezorgd. Hij zegt gelijk dat hij bij een verkeerd adres is, dus de bewoner doet de deur weer dicht. Kort daarna hoort hij gerommel bij de voordeur, gevolgd door een hele harde knal. Er ontploft een vuurwerkbom, die veel schade veroorzaakt. Er raakt niemand gewond.

Voorverkenning of eerdere poging

Op donderdagavond 5 november is er door twee in het donker geklede mannen geprobeerd om de portiekflat binnen te komen. De politie denkt dat dit een voorverkenning was, of een eerdere poging om vuurwerk te laten ontploffen.

Er wordt nog altijd rekening gehouden met meerdere scenario's. Eén daarvan is dat de aanslag een vergeldingsactie is voor een straatroof die eerder is gepleegd in de wijk, die mogelijk bij het verkeerde adres is uitgevoerd. De politie houdt er ook rekening mee dat het om een grotere dadergroep kan gaan.

Vertrokken in blauwe Peugeot

Er is door getuigen gezien dat er een verdachte na de ontploffing wegrende in de richting van de Reigersbergenweg. Hij vertrok in een blauwe Peugeot, waar nog iemand in zat als bestuurder. De recherche is op zoek naar mensen die voor of na de explosie op 11 november iets opvallends hebben gezien in de buurt van de flat aan de Barnsteenhorst.

Ook komt de politie graag in contact met mensen die meer weten over de ontploffing. Mogelijk weet u of er door anderen onderling over is gesproken. Ook informatie over de man die het vuurwerk achterliet bij de woning en de blauwe Peugeot is welkom.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem