Slachtoffer straatroof Delft onder andere in nek gestoken

Donderdagavond 14 januari om 17.50 uur krijgt de vrouw vlakbij haar flat aan de Artemisstraat te maken met een straatrover, die haar tas wil hebben. Ze geeft die niet zomaar af en moet dat bekopen met meerdere messteken. Ze is geraakt in haar zij, nek, schouderblad en hand. De dader snijdt de schouderband van haar tas los en gaat er vervolgens vandoor in de richting van de Westlandseweg.

De vrouw is niet levensbedreigend gewond geraakt en herstelt op dit moment van haar verwondingen. Ze is ontzettend bang en geschrokken van wat haar is overkomen, ook omdat het vlakbij haar woning gebeurde. De buitgemaakte tas is later teruggevonden op de Herculesweg, vlakbij de Artemisstraat. Er zijn een aantal waardevolle spullen uit gehaald.

Opvallende jas

De politie heeft bewakingsbeelden, maar omdat die nog in onderzoek zijn, kunnen die nog niet getoond worden. Op dit moment komt de recherche graag in contact met getuigen die iets hebben gezien van de gewelddadige beroving.

De verdachte is een man met een donkere huidskleur van ongeveer 1,80 meter lang. Hij is tussen de 20 en 25 jaar oud en droeg donderdagavond 14 januari een blauwe muts, een blauwe jas en een blauwe broek. Vooral de jas is opvallend: een kobaltblauwe winterjas met een horizontale witte streep op de borst en een verticale witte streep vanaf de capuchon tot het einde van de rug.

De Artemisstraat ligt net naast het Delflandplein | Beeld: Omroep West

