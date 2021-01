'La la la Leiden' even niet te horen: beiaardier mist haar klokken door verbouwing stadhuis

'Ik kom hier wel vaker', zegt Pors bij aankomst in de klokkengieterij Koninklijke Eijsbout. 'Altijd mooi om hier weer te komen want ze hebben een geweldige werkplaats.' Koninklijke Eijsbouts is bekend in de wereld van de klokken: het bedrijf startte vlak na de Tweede Wereldoorlog met het gieten van klokken, want er was toen veel vraag naar. De Duitse bezetter had in de oorlog de meeste kerkklokken namelijk laten omsmelten voor de oorlogsindustrie.

En ook de kleinere klokken van de Leidse stadhuistoren zijn bij Eijsbouts gemaakt. Nu wordt voor de zekerheid gekeken of ze nog de juiste toon hebben. 'Ze krijgen de juiste toon al tijdens het maken, maar soms kan luchtvervuiling ze wat onzuiver maken', legt Pors uit. Bij het testen blijkt dat de Leidse klokken nog prima van toon zijn. En ook het klavier waar ze op speelt heeft een opknapbeurt gekregen in Asten.

'Veel te stil in de stad'

De klokken klinken al een tijdje niet meer in Leiden door de verbouwing van het stadhuis. 'Het is veel te stil', zegt Pors. 'Ik mis het echt hoor. Ik wil zo snel mogelijk weer die toren in.' Over de vraag wat ze dan als eerste gaat spelen hoeft ze geen seconde na te denken: 'Lalala Leiden, want dat is zo met Leiden verbonden en daar word je zo blij van. Dus dat wordt het eerste dat ik ga spelen.'

LEES OOK: Verbouwing stadhuis Leiden op schema: 'Voor een monumentaal pand verbouwen we heel veel'