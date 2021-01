Avondklokrellen: Winkeliers timmeren winkels dicht, kinderopvang eerder gesloten

18.30 uur - Den Haag

Er is veel politie in het centrum van Den Haag aanwezig.

18.25 uur - Gouda

Noodverordening in Gouda voor groter gebied. Burgemeester Pieter Verhoeve heeft voor de tweede achtereenvolgende dag een noodverordening ingesteld. Hij roept niet alleen op dat iedereen thuis moet blijven, maar waarschuwt ook dat mensen niet zélf moeten gaan patrouilleren: 'Burgerinzet op straat is nu niet bedoeling. Ik heb er vertrouwen in dat de hulpdiensten dit robuust kunnen aanpakken.'

Het noodbevel geldt voor de binnenstad, het Huis van de Stad, de wijken De Korte Akkeren en Oosterwei, de teststraat Nieuwe Gouwe O.Z. en de winkelcentra Bloemendaal en winkelcentrum Goverwelle.

Gouda | Foto: Gemeente Gouda

18.04 uur- Leiden

Burgemeester Lenferink heeft een noodverordening ingesteld voor het gebied rond het Kooipark in Leiden. Dit betekent dat daar alleen mensen mogen komen die er wonen of voor hun werk moeten zijn. Bij het park staan grote matrixborden achten een politiebusje, met daarop: Noodverordening, Kooipark en omgeving Verboden Gebied.

17.59 uur Bodegraven

De politie heeft dinsdag acht potentiele relschoppers opgepakt in verband met oproepen op sociale media.

17.58 uur - Delft

In Delft worden ook houten schotten voor winkels geplaatst. Een aantal ouders is door de kinderopvang gevraagd hun kind eerder op te halen in verband met mogelijke rellen.

17.50 uur - Gouda

Ook in Gouda beschermen winkeliers hun winkels met houten schotten.

17.45 uur - Politie overstroomd met tips en beeldmateriaal van rellen

De politie wordt naar eigen zeggen overspoeld met telefoontjes met tips over reloproepen via de chat-app Telegram. Omdat de politie de stroom bijna niet meer aankon staat er sinds gisteren een formulier op de site waarmee mensen een melding kunnen doen.

Ook meldt de politie dat er massaal gehoor wordt gegeven aan de oproep om beelden te delen. In verschillende eenheden zijn rechercheteams opgezet om alle beelden te bekijken. De politie verwacht op basis van beelden meer relschoppers op te kunnen pakken.

17.35 uur - Den Haag

Elektrische deelscooterdienst Felyx zet al zijn 3.000 scooters in Nederland vanaf 21.00 uur uit vanwege de rellen. De scooters zijn dan niet meer te gebruiken tot de volgende ochtend 06.00 uur. Ook is het even niet meer mogelijk om ritten te beëindigen in bepaalde risicogebieden, bijvoorbeeld de Haagse Schilderswijk. De Felyx-parkeerpunten daar zijn tijdelijk uitgeschakeld.

17.25 uur - regio

Het landelijke OM en de politie doen op social media een oproep: Houd je kinderen thuis

'Veel relschoppers die de afgelopen avonden zijn opgepakt, zijn tieners en wonen nog thuis. De avondklok is er niet voor niets. Intussen wordt gekeken of en hoe de schade kan worden verhaald op de relschoppers. De schade aan winkels, auto’s, en publiek bezit is in sommige plaatsen enorm', waarschuwt het OM. en voegt er aan toe. 'Laat het een waarschuwing zijn voor iedereen met plannen.'

17.20 uur - Leiden

Leiden is bezig met een noodverordening voor wijk De Kooi, zegt een woordvoerder van de gemeente. Wat de verordening precies gaat inhouden is nog niet bekend. Wel lopen er extra boa's en politie rond in de wijk.

Politie in het Kooipark | Foto: Omroep West

16.50 uur - Den Haag

Een enkele winkelier die nog open mag zijn in het Haagse centrum, laat weten dat hij eerder de deuren sluit.

16.30 uur - Zoetermeer

In het Stadshart van Zoetermeer zijn ook horecazaken die houten schotten voor de ramen plaatsen.

16.20 uur - Den Haag

Er rijdt in het centrum van Den Haag veel meer politie rond dan op een reguliere doordeweekse dag, ziet verslaggever Ivar Lingen.

16.00 uur - Den Haag

Op het Plein in Den Haag halen ondernemers terrasstoelen naar binnen. Terrasafzettingen worden verwijderd. Bij één horecaonderneming worden de ramen gebarricadeerd, ziet mediapartner Den Haag FM.

15.10 uur - Leiden

In de Leidse wijk de Kooi zijn uit voorzorg hekken neergezet om bij moeilijkheden het plein af te zetten. Er is op social media opgeroepen om te verzamelen op het Kooiplein in de wijk. In de Kooi rijdt politie rond en er lopen wat jongerenwerkers.

Dranghekken bij Kooiplein in Leiden | Foto: Omroep West

15.00 uur Leiden: Burgemeester Henri Lenferink laat in een verklaring weten dat rellen niet getolereerd worden. Lenferink: 'Er zijn ook hier signalen dat mensen oproepen plaatsen en plannen maken om op plekken in de stad bijeen te komen en onrust te veroorzaken. Het is duidelijk dat het daarbij niet slechts om vreedzame demonstraties gaat. Dit soort activiteiten zal niet worden getolereerd. Er worden verschillende maatregelen voorbereid om ervoor te zorgen dat de openbare orde gehandhaafd blijft en de veiligheid gewaarborgd, in het belang van onze inwoners, onze ondernemers en de mensen die vanwege hun werk ‘s-avonds onderweg zijn.'

14.55 uur - Moordrecht

De bekendste Moordrechtenaar, aanvaller Memphis Depay veroordeelt op twitter het plunderen.

13.31 uur Zoetermeer

De politie in Zoetermeer zegt dat ze via verschillende sociale mediakanalen meldingen zien die oproepen om de openbare orde in de stad te verstoren

Op Facebook schrijft de politie dat ze bekend zijn met deze berichten en er op dit moment uitgebreid onderzoek naar. 'Het maken maar ook het verspreiden van dergelijke berichten is strafbaar', zegt de politie. 'Wij zullen er alles aan doen om de daders op te sporen en aan te houden. Ook op straat zijn wij zichtbaar en onzichtbaar aanwezig om eventuele incidenten snel in de kiem te smoren.'

Maandag - Gouda

De politie heeft maandag dertien mensen gearresteerd voor de ongeregeldheden in de regio. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Burgemeester Pieter Verhoeve van Gouda kondigde tijdens de ongeregeldheden zelfs een noodbevel voor twee plekken in de stad af. 'Twee groepen waren hier de straat opgegaan om te klieren. Dit was de enige manier om de rust terug te krijgen.'

Maandag - Monster

Een 15-jarige jongen is maandagavond in Monster aangehouden met drie molotovcocktails in zijn tas. Agenten hielden hem aan op het Burgemeester Woutersplein.

Maandag - Regio

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) mogen sinds maandag de avondklok handhaven. Toch zeggen gemeentes dat ze er weinig gebruik van gaan maken. 'Het handhaven van de avondklok is een taak die te ver afstaat van de oorspronkelijke taken en bevoegdheden van de boa's', zegt een woordvoerder van de gemeente Westland. 'Die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid.'

Omroep West doet verslag van de gebeurtenissen sinds het ingaan van de avondklok. Daarin proberen we zo relevant en volledig mogelijk te zijn.

