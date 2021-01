Zorgen bij horeca en winkeliers om mogelijke avondklokrellen

16.50 uur - Den Haag

Een enkele winkelier die nog open mag zijn in het Haagse centrum, laat weten dat hij eerder de deuren sluit.

16.30 uur - Zoetermeer

In het Stadshart van Zoetermeer zijn ook horecazaken die houten schotten voor de ramen plaatsen.

16.20 uur - Den Haag

Er rijdt in het centrum van Den Haag veel meer politie rond dan op een reguliere doordeweekse dag, ziet verslaggever Ivar Lingen.

16.00 uur - Den Haag

Op het Plein in Den Haag halen ondernemers terrasstoelen naar binnen. Terrasafzettingen worden verwijderd. Bij één horecaonderneming worden de ramen gebarricadeerd, ziet mediapartner Den Haag FM.

15.10 uur - Leiden

In de Leidse wijk de Kooi zijn uit voorzorg hekken neergezet om bij moeilijkheden het plein af te zetten. Er is op social media opgeroepen om te verzamelen op het Kooiplein in de wijk. In de Kooi rijdt politie rond en er lopen wat jongerenwerkers.

15.00 uur Leiden: Burgemeester Henri Lenferink laat in een verklaring weten dat rellen niet getolereerd worden. Lenferink: 'Er zijn ook hier signalen dat mensen oproepen plaatsen en plannen maken om op plekken in de stad bijeen te komen en onrust te veroorzaken. Het is duidelijk dat het daarbij niet slechts om vreedzame demonstraties gaat. Dit soort activiteiten zal niet worden getolereerd. Er worden verschillende maatregelen voorbereid om ervoor te zorgen dat de openbare orde gehandhaafd blijft en de veiligheid gewaarborgd, in het belang van onze inwoners, onze ondernemers en de mensen die vanwege hun werk ‘s-avonds onderweg zijn.'

13.31 uur Zoetermeer

De politie in Zoetermeer zegt dat ze via verschillende sociale mediakanalen meldingen zien die oproepen om de openbare orde in de stad te verstoren

Op Facebook schrijft de politie dat ze bekend zijn met deze berichten en er op dit moment uitgebreid onderzoek naar. 'Het maken maar ook het verspreiden van dergelijke berichten is strafbaar', zegt de politie. 'Wij zullen er alles aan doen om de daders op te sporen en aan te houden. Ook op straat zijn wij zichtbaar en onzichtbaar aanwezig om eventuele incidenten snel in de kiem te smoren.'

Maandag - Gouda

De politie heeft maandag dertien mensen gearresteerd voor de ongeregeldheden in de regio. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Burgemeester Pieter Verhoeve van Gouda kondigde tijdens de ongeregeldheden zelfs een noodbevel voor twee plekken in de stad af. 'Twee groepen waren hier de straat opgegaan om te klieren. Dit was de enige manier om de rust terug te krijgen.'

Maandag - Monster

Een 15-jarige jongen is maandagavond in Monster aangehouden met drie molotovcocktails in zijn tas. Agenten hielden hem aan op het Burgemeester Woutersplein.

Maandag - Regio

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) mogen sinds maandag de avondklok handhaven. Toch zeggen gemeentes dat ze er weinig gebruik van gaan maken. 'Het handhaven van de avondklok is een taak die te ver afstaat van de oorspronkelijke taken en bevoegdheden van de boa's', zegt een woordvoerder van de gemeente Westland. 'Die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid.'

