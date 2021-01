Politiechef: 'Inzetten leger bij rellen in Haagse regio een brug te ver'

Wel vervolgt Van Musscher dat het eigenlijk niet aan hem is om te beslissen om het leger in te zetten. 'Dat is aan de korpschef Henk van Essen. Al moet ik zeggen dat we al bijstand hebben van de marechaussee. Dat is een onderdeel van defensie.'

Voor directe familieleden van de relschoppers heeft de politiechef ook een dringend beroep. 'Aan ouders, vrienden, familie en kennissen, laat het niet zover komen dat je kind of partner aangehouden wordt, met een strafblad rondloopt en de schade moet vergoeden. Dit wil niemand. Stop ermee.'

Rellen door lokale jongeren

Het zijn volgens Van Musscher vooral jongeren uit de wijken zelf die de rellen veroorzaken. 'Of jongeren uit andere wijken die naar de wijk toekomen. Ik heb geen beeld dat het hooligans zijn, zoals in Eindhoven en Amsterdam. Dus ik duid het nu nog als lokale jongeren. Daarom mijn oproep aan de ouders.'

Het aantal incidenten in de regio lijkt mee te vallen en is snel de kop ingedrukt, stelt de politiechef. 'In Alphen aan den Rijn is uitstekend opgetreden. Daar is het niet geëscaleerd. In Gouda zijn vier auto's in brand gestoken en drie mensen aangehouden. En het was overal heel snel, heel stil. Het getoeter en gedoe met scootertjes is iets anders dan echt rellen of plunderen. Dus het aantal aanhoudingen was daardoor ook laag.'

Informatieorganisatie draait op volle toeren

'Onze inlichtingendiensten en informatieorganisatie draaien op volle toeren', vervolgt de politiechef. 'Ze zijn bezig om te duiden wat er aan de hand is en om de berichten te verifiëren. En waar er door mensen opgeruid wordt om te rellen of te demonstreren, worden er ook mensen aangehouden. Dat is maandag en dinsdag in de regio gebeurd. Opruiers die via social media oproepen om te gaan rellen en in beeld komen, worden opgepakt. Het is een misdrijf en het Openbaar Ministerie tilt er zwaar aan.'

De politie in Den Haag en omstreken hanteert de lange lat liever niet. 'We hebben de afgelopen dagen laten zien dat we met verbinden bezig zijn. We spreken mensen aan. We werken heel nauw samen met gemeentes, met het openbaar bestuur, met jongerenwerkers en met onze netwerken. We praten heel veel: zorg dat je niet op straat komt, ga geen vernielingen plegen, enzovoorts. Ik zou het willen samenvatten: we zijn vriendelijk als het kan, maar streng als het moet.'

Relschoppers aanpakken

Over de manier hoe de politie de relschoppers aanpakt wil Van Musscher niet te veel kwijt. 'Maar het begint dat je laat zien dat je overal aanwezig bent. Blauw op straat, we spreken mensen direct aan en laten zien dat we ze kennen. Het begint met gebiedsgebonden werken, maar als er opgeschaald moet worden dan zijn we daar ook goed in.'

