Tien jaar cel geëist voor moordaanslag in Den Haag op liefdesrivaal

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van tien jaar tegen een 53-jarige inwoner van Helmond die op 6 mei vorig jaar een moordaanslag zou hebben uitgevoerd op een liefdesrivaal in Den Haag. Die werd in het portiek van zijn woning aan de Hendrik Zwaardecroonstraat in zijn wang geschoten, maar overleefde de schietpartij.

Harm T., de verdachte uit Helmond, bekende dinsdag bij de Haagse rechtbank dat hij de op 6 mei naar Den Haag was gereden in de auto van zijn vader. Ook gaf hij toe dat hij er een valse nummerbord op geschroefd had. Maar hij zei dat hij 'geen geheugen gehad' over de schietpartij in de portiek van de woning van het slachtoffer. 'Ik kan me niet voorstellen dat ik tot zoiets in staat ben.'

Het slachtoffer deed die bewuste avond rond 22.45 uur de deur open. 'Ik wist gelijk dat hij het was', zei hij eerder in de rechtbank. Het slachtoffer zegt dat hij al langer werd bedreigd door de verdachte, omdat hij een relatie had met diens ex-vrouw. 'Hij heeft wel eens aan de telefoon gezegd: ik ga je vermoorden.'

Een kogel in zijn gezicht

Het slachtoffer kreeg een kogel in zijn gezicht. Die ging er iets boven zijn rechterwang in en kwam er bij zijn nek weer uit. In zijn gezicht is niets bijzonders meer te zien. Een litteken zit in zijn nek. Sinds de schietpartij gaat het niet goed met hem. Hij is angstig en alert. 'Ik had een heel normaal leven, maar dat heb ik nu niet meer.'

Tijdens de zitting bij de Haagse rechtbank bekende T. ook dat hij een vuurwapen had gekocht. 'Ik wilde er zelfmoord mee plegen', zei hij. 'Maar ik kon het niet. Ik zou mijn kinderen er veel verdriet mee aandoen.' Op 6 mei, de dag van de moordaanslag, zou hij het pistool al weer weggegooid hebben.

De officier van justitie meent toch dat T. de man was die in het portiek van de woning aan de Hendrik Zwaardecroonstraat in Den Haag tweemaal schoot. 'Dit vraagt om een keiharde reactie', zei de aanklager dinsdag bij de rechtbank, en eiste tien jaar cel tegen Harm T.

Geen sporen van T.

De advocate van T. voerde aan dat de politie geen sporen van heeft kunnen vinden van T. in de portiek. Ook zou T. niet voldoen aan de signalementen die omwonenden van de portiek hadden gegeven van de schutter.

Uitspraak over twee weken.

