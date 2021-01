Zuid-Holland spant de kroon met toename nieuwbouwwoningen, maar tekort nog steeds groot

In 2020 werden landelijk ruim 69.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat zijn er minder dan het jaar ervoor, in 2019 ging het nog om 71.500 nieuwbouwwoningen. De provincie Zuid-Holland kende in 2020 een aantal stevige groeiers. Zo werden in Den Haag de meeste nieuwbouwwoningen toegevoegd en is de woningvoorraad door nieuwbouw in de gemeente Zoeterwoude het hardst gegroeid van allemaal.

In absolute aantallen spant de provincie Zuid-Holland de kroon als het gaat om het toegenomen aantal nieuwbouwwoningen per provincie. In totaal werden daar in 2020 ruim 15.000 woningen gebouwd. Noord-Holland en Noord-Brabant delen een tweede plek met ieder tienduizend woningen erbij. In de provincie Drenthe werd het minst bijgebouwd.

Het kabinet heeft een paar jaar geleden als doel gesteld dat er tot 2025 jaarlijks 75.000 woningen bij komen om de grote woningnood in Nederland tegen te gaan. Volgens het CBS is de woningvoorraad vorig jaar per saldo toegenomen met bijna 75.000 woningen, namelijk 74.565. In dat cijfer is ook rekening gehouden met de sloop van bestaande woningen. Desondanks is het woningtekort voorlopig nog niet opgelost. Op de langere termijn, in de komende tien jaar moeten er nog 845.000 woningen bij komen om het tekort terug te dringen, meldt de NOS.

Vooral in Den Haag werden afgelopen jaar een hoop nieuwbouwwoningen bijgebouwd. Dat waren er 2820, en daarmee heeft de gemeente Den Haag de gebruikelijke koploper Amsterdam van de troon gestoten. Daar werden het afgelopen jaar 2511 nieuwbouwwoningen gebouwd, en dat is aanzienlijk minder dan de jaren 2019 en 2018. Toch blijft de krapte op de woningmarkt groot.

Zoeterwoude

Hoewel Den Haag het sterkst is gegroeid in het totale aantal nieuwbouwwoningen, groeide de woningvoorraad door nieuwbouw nergens anders zo hard als in Zoeterwoude. Daar steeg het woningaanbod door nieuwbouw met 5,7 procent. Dat zijn 202 woningen. Dat is niet gek, want ook qua bewoners is Zoeterwoude in 2020 flink gestegen. Zo behoort Zoeterwoude samen met Waddinxveen en Zuidplas tot de snelst groeiende gemeenten van Nederland.

