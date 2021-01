Elf jongeren gearresteerd voor avondklokrellen: 'Noodverordening was effectief'

Het is dinsdag ondanks de aankondigde rellen in de regio relatief rustig gebleven. Wel heeft de politie elf mensen aangehouden. Negen van hen worden verdacht van het plaatsen van opruiende teksten, de andere twee hadden een zak stenen bij zich. Alle arrestanten zijn onder de twintig jaar, zo maakte de politie woensdag bekend.

'De avond is redelijk rustig verlopen', zo beschrijft een woordvoerder van de politie de situatie. In verschillende steden waren veel agenten op de been en in Leiden en Gouda werden noodverordeningen ingesteld om mensen van de straat te houden. In Den Haag werden twee jongeren gearresteerd, omdat ze een zak stenen bij zich hadden.

In Gouda werden negen jongeren aangehouden voor het plaatsen van opruiende teksten op social media. Burgemeester Pieter Verhoeve is blij dat het rustig bleef in zijn stad. 'Er waren signalen met betrekking tot rellen', zo schrijft hij op Twitter. 'Dankzij goed recherchewerk van de politie Gouda zijn diverse opruiende jongeren opgepakt. De noodverordening was effectief. Ook vandaag zetten we ons in voor een veilige stad.'

Extra inzet voor avondklok

Ook de politie bereidt zich woensdag opnieuw voor op een drukke avond, aangezien de eerste oproepen tot ongeregeldheden zich al op internet verspreiden. 'We hebben extra inzet voor de avondklok en dat blijft de komende tijd ook zo. Die inzet wordt verdeeld over de plekken waar het nodig is', zo legt de woordvoerder uit.

De politie blijft verder de beelden van de rellen van de afgelopen dagen onderzoeken. 'We willen de raddraaiers eruit halen', aldus de woordvoerder over de politie-inzet.

