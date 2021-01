Nieuw plan om verkeersdrukte bij Hazerswoude tegen te gaan

Het woensdag gepresenteerde plan maakt deel uit van de kortetermijnoplossing voor de verkeersproblemen op de N209. Tijdens de ochtend- en avondspits staan automobilisten op de Gemeneweg regelmatig een minuut of tien te wachten voor het stoplicht op het kruispunt met de Dorpsstraat, voordat ze Hazerswoude-Dorp kunnen passeren. De provincie en gemeente hebben berekend dat na de aanleg van de weg de hoeveelheid verkeer op de Gemeneweg met veertig procent zal afnemen. Dit alternatieve plan, uitgewerkt door de wethouder en een afvaardiging van alle politieke partijen in de gemeenteraad, kan volgens Van Velzen rekenen op instemming van de provincie Zuid-Holland.

De grootste wijzigingen zitten erin dat de eerder aangekondigde rotonde ter hoogte van het fietstunneltje bij de Frans Halsstraat, en het plan om van de Dorpsstraat een eenrichtingsweg te maken, allebei zijn geschrapt. Dat aanvankelijke besluit blokkeerde de gemeenteraad afgelopen oktober, omdat veel Hazerswoudenaren daar niks in zagen. De beoogde nieuwe rotonde ten noorden van Hazerswoude, die de provinciale weg moet verbinden met de Heerenlaan, blijft gehandhaafd.

Nieuwe weg om Weidelanden

Een nieuwe weg om de wijk Weidelanden moet het verkeer aan de westkant van Hazerswoude brengen. Die nieuwe weg sluit aan op de hoek van de Wilgenroos, vlak bij de huidige N209-rotonde (ter hoogte van de brandweerkazerne) aan de zuidkant van het dorp. Daarnaast kunnen automobilisten straks niet meer vanaf de Gemeneweg beide kanten van de Dorpsstraat inslaan. Net zoals je vanaf de Dorpsstraat niet meer zowel links- als rechtsaf de Gemeneweg op kunt.

Het kruispunt van de Dorpsstraat met de N209 | Foto: Google Street View

Vanaf de Gemeneweg kun je alleen nog de oostkant van Hazerswoude in. Wie aan de westzijde wil komen, moet dat via de nieuwe weg om Weidelanden doen. Het verkeer dat vanuit de Dorpsstraat komt en de Gemeneweg op wil, kan op het kruispunt alleen nog maar rechtdoor of naar het noorden rijden. De afslag naar de zuidkant verdwijnt. Op de nieuw aan te leggen rotonde, een paar honderd meter verderop ter hoogte van de sportvelden, kan het verkeer dan keren om alsnog in de richting van Boskoop en Benthuizen te rijden.

'Fout bij bouw Weidelanden'

'De minst slechte oplossing' zou je dit nieuwe plan volgens wethouder Van Velzen kunnen noemen. 'Het zal namelijk nog steeds geen draagvlak opleveren in het hele dorp. Maar dat kan ook niet', is volgens mediapartner Studio Alphen zijn veronderstelling. Daar zijn de belangen binnen Hazerswoude te groot voor. Met name de bewoners van Weidelanden zijn niet blij met dit nieuwe voornemen.

'Eigenlijk had bij de aanleg van de Weidelanden direct een woonwijk-ontsluitingsweg aangelegd moeten worden. Dan had je deze discussie niet gehad. De redenering dat al het verkeer via de Dorpsstraat zou kunnen, is fout geweest', bekent Van Velzen. 'Dat kan de voormalige gemeenteraad van Rijnwoude, waar ikzelf in het college zat, zich aanrekenen. Dit is een correctie daar op.'

Deadline provincie

Medio februari moet de gemeenteraad instemmen met het voorstel. Dat zal normaal gesproken geen problemen opleveren, aangezien alle partijen vertegenwoordigd zijn in de zogeheten raadswerkgroep. Het nu gepresenteerde plan is ook de voorkeursvariant van de gemeenteraadsleden.

Nadat de gemeenteraad het vorig jaar februari gepresenteerde plan van de provincie en de gemeente af wees, heeft wethouder Van Velzen van provinciegedeputeerde Floor Vermeulen tot 1 maart de tijd gekregen om bij de lokale politiek en de Hazerswoudenaren de handen op elkaar te krijgen voor een alternatief plan.

Oplossing voor de lange termijn nog in de maak

Indien na het politieke besluit geen rechtszaak wordt aangespannen door buurtbewoners of andere betrokkenen, kan in 2023 begonnen worden met de aanleg van de nieuwe weg en rotonde. Alleen voor het vrachtwagen- en landbouwverkeer moet nog een oplossing gevonden worden. Dat gebeurt in een later stadium.

Over de lange termijn-oplossing debatteerde de gemeenteraad in december. De lokale politiek kwam terug op het eerdere besluit om absoluut geen tunnelbak te willen op het kruispunt Gemeneweg-Dorpsstraat, een oplossing die in 2017 door de provincie werd geopperd. Of die tunnelbak er alsnog gaat komen, wordt richting de zomer duidelijk. Provinciegedeputeerde Vermeulen wil daar volgens wethouder Van Velzen pas over praten als de gemeenteraad akkoord is gegaan met een oplossing voor de korte termijn.

'Rotonde zou het beste zijn'

Tal van oplossingen zijn gepresenteerd door de gemeente en provincie, maar werden even zo vaak afgeschoten. 'Met het oog op de lange termijn, dus een eventuele tunnelbak, vind ik dit de allerbeste oplossing', zegt Van Velzen, terugkijkend op al die andere plannen die de revue gepasseerd zijn.

'Verkeerstechnisch zou een rotonde in het dorp het beste zijn, want dan hoef je minder om te rijden. Maar dat willen de politiek en inwoners niet. En dan is dit met het oog op de toekomst het best', besluit hij.