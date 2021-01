Haagse politiek kijkt vol zorg naar grootste bouwplannen in decennia

De Haagse gemeenteraad kijkt met argusogen naar een van de grootste ontwikkelingen in de stad van de afgelopen decennia: de bouw van ruim 20.000 woningen in het gebied tussen de drie stations. Vrijwel alle partijen hebben flinke kritiek op de plannen: er is nu te weinig plek gereserveerd voor sport, groen en voorzieningen. Ook zijn er vragen over de ontsluiting, de kwaliteit van wat er gaat worden gebouwd en de financiering van de plannen, bleek woensdag tijdens een commissievergadering van de raad.

In het gebied, dat in de gemeentelijke plannen Central Innovation District heet, moeten de komende jaren 20.500 woningen en 25.000 arbeidsplekken worden gecreëerd. Dit omdat Den Haag de komende jaren een forse bevolkingsgroei wacht. De stad telt nu 553.000 inwoners; in 2030 zijn dat er al bijna 600.000, zo blijkt uit prognoses. Dit terwijl er nu al een groot gebrek aan woningen is.

De huizen moeten vooral in het gebied tussen CS, Hollands Spoor en Laan van Noi komen, en dan met name in de Binckhorst en Laak. Veel ervan komen in torens, sommige hoger dan honderd meter. De rest van de stad zou dan blijven gespaard van grootschalige woningbouw.

Bewoners en politiek hebben zorgen

Bewonersorganisaties van de wijken rondom dat gebied uitten al eerder hun zorgen. Zij zien in de plannen nu nog te weinig ruimte voor scholen, winkels, artsen, groen en sport. Diezelfde bezwaren leven in de gemeenteraad, bleek woensdag. En die kritiek werd breed gedeeld, van links tot rechts.

Zo vreest het CDA dat het stadsbestuur 'veel te ambitieus' is en de 'menselijke maat' uit het oog is verloren. Raadslid Cees Pluimgraaff vreest zelfs dat de toekomstige generaties de huidige daarvoor ter verantwoording gaan roepen en dat dan een onthutsend antwoord volgt: 'Kijk, hier heeft opa Braziliaanse favela's gecreëerd.' Daniel Scheper van D66: 'Het moet geen betondorp 2 worden. Een grote toren, zoals in Amsterdam. Het moet ook een plek worden waar het goed toeven is. Daar maak ik me wel zorgen over.'

Te weinig plek voor groen

Lesley Arp van de SP constateerde ook dat er te weinig plek is voor groen en om te spelen. Daarvoor zouden de bewoners onder meer naar het Haagse Bos moeten. 'Maar dat moet niet een soort buurtpark worden.' William de Blok van Hart voor Den Haag had wel een plek voor ogen. Daar was nu een erotisch centrum gepland, in een driehoek tussen de sporen. 'Daar geen prostitutie, dan liever sport.'

Verder is er kritiek op de betaalbaarheid. De plannen kennen een tekort van 340 miljoen euro, 17 miljoen per jaar. Terwijl de gemeente geen geld heeft. 'Hoe gaan we dat gat overbruggen,' vroeg VVD’er Jan Pronk zich af.

Niet goed naar inspraak geluisterd

Daarnaast vinden veel partijen dat er te weinig is gedaan met de reacties van bewonersorganisatie, milieuverenigingen en de belangenbehartigers van het openbaar vervoer op de eerste versies van de plannen. 'Die lijken vergeten', aldus PvdA-fractieleider Mikal Tseggai. Zij pleitte ook voor het bouwen van zwembaden en tennisbanen in de torens die straks moeten verrijzen. 'Dat kan bijvoorbeeld ook in Dubai, waarom hier niet?'

Verder wil de PvdA dat de Vaillantlaan wordt ondertunneld, omdat daar straks nog meer verkeer overheen gaat rijden wanneer de nieuwe woningen klaar zijn. Dit terwijl het stadsbestuur nog geen maand geleden duidelijk had gemaakt dat een tunnel onder de Vaillantlaan niet werkt en bovendien heel duur is.

Goedkope politiek

Haar pleidooi leidde dan ook tot een aanvaring met PVV-fractieleider Sebastian Kruis. 'Dit is goedkope politiek. Allemaal wensen opnoemen, zonder financiële onderbouwing. Dat is onverantwoord. En dan straks lekker een tweetje eruit 'Wij willen zwembaden in hoogbouw'. Dat is gewoon prietpraat, het klopt niet.'

Zijn partij heeft een heel andere oplossing voor ogen. Er moeten niet meer mensen bijkomen in Den Haag, zodat er ook niet zoveel hoeft te worden gebouwd. 'Den Haag is vol.'

Veel kantoorruimte gepland

In het gebied moet ook veel kantoorruimte komen, goed voor 25.000 arbeidsplekken. De grote vraag is of dat nodig is na de coronacrisis, aldus Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP. Hij wees erop dat veel grote bedrijven nu al hebben aangekondigd hun personeel vaker thuis te willen laten werken. Tegelijk miste hij dan weer harde afspraken over plek voor bijvoorbeeld artsen en tandartsen.

Dan vreest de VVD, de eigen partij van wethouder Anne Mulder die over de plannen gaat, ook nog voor een gebrek aan kwaliteit. Jan Pronk pleitte daarom voor 'Haagse herkenbare bouw'. Het raadslid: 'We hebben maar een kans om dit goed te doen. Wij willen hier geen projectontwikkelaars-torentjes. Maar iets waar bewoners trots op zijn. We gaan hier dan ook streng op toezien.' Wethouder Mulder gaat tijdens het vervolg van de vergadering volgende week, reageren op de kritiek.

