Zorgen over mogelijke rellen in het weekend: 'Ik laat het hout nog even voor de ramen zitten'

Hoewel het dinsdag- en woensdagavond in de regio rustig bleef, zijn met name ondernemers er nog niet helemaal gerust op. Ze zijn bang dat het weekend mogelijk wordt gezien als een nieuwe kans om te rellen. In Leiden blijven ze daarom nog even op hun hoede. Volgens centrummanager Gijs Holla beleefden ondernemers ook in Leiden een spannende dag dinsdag.

'Ik heb echt heel veel berichten en reacties gekregen van bezorgde ondernemers', zegt Holla. 'Ze hebben terechte zorgen en willen weten wat wij als centrummanagement eraan doen en wat de gemeente doet. Het was een bijzondere dag en ik ben heel blij dat het rustig is gebleven.' In de loop van de middag kwamen er via sociale media steeds meer berichten dat een groep jongeren zich zou verzamelen in het Kooipark. Daar was veel politie op de been, maar ongeregeldheden bleven uit.

Maar door alle berichten die rondgingen maakten ondernemers zich wel zorgen en timmerden uit voorzorg houten planken tegen de ramen. 'Normaal doe ik dat alleen met 3 October', zegt Wim Hartwijk van de ijzerwarenhandel aan de Lammermarkt. 'Dat is dan meer uit voorzorg maar nu doe je het echt om baldadigheid te voorkomen. En dat vind ik wel heel erg ver gaan.'

Rondes door de stad

Zijn buurvrouw van de Toko Iboe Tjilik heeft de ramen niet dichtgetimmerd. 'Ik was wel bezorgd, maar niet zo erg dat ik dacht dat we moesten aftimmeren. Je ziet wel die beelden uit Eindhoven en Den Haag en dan denk je dat zal toch niet ook in Leiden gebeuren?' Tot nu toe dus niet, maar buurman Hartwijk is er nog niet gerust op: 'Ik laat de planken in ieder geval tot na het weekend erop zitten.' Ook museum de Lakenhal timmerde de ramen dicht.

De gemeente Leiden en het centrummanagement doen er in ieder geval zo veel mogelijk aan om de schade te beperken, mocht het hier ook gebeuren. 'We hebben bijvoorbeeld afgesproken dat we rondes door de stad maken om te kijken of er geen materiaal te vinden is dat door relschoppers gebruikt kan worden om mee te gooien', zegt Holla. 'En er gebeurt veel achter de schermen waar ik niks over kan zeggen.'

