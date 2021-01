Coronavaccin van Leidse farmaceut blijkt 66 procent effectief

Het in Leiden gevestigde Janssen Vaccines hoopt in april het vaccin op de markt te kunnen brengen. Dat is een streven, maar nog geen zekerheid, stelde een woordvoerder van de farmaceut al eerder. De definitieve resultaten volgen later. Ook moet het vaccin nog goed gekeurd worden door het medicijnagentschap. Nederland heeft 11,3 miljoen doses van het middel besteld.

Bij het inenten met het Leidse vaccin is in principe maar één dosis nodig, in tegenstelling tot de twee doses die voor het vaccin van Pfizer en Moderna nodig zijn. Tegelijkertijd is Janssen Vaccines een onderzoek gestart naar de effectiviteit van het vaccin bij twee doses. 'Voor dat onderzoek zijn we aan het rekruteren. We zijn daar later mee begonnen', liet de woordvoerder halverwege januari weten.

Geen ziekenhuisopnames en overlijdens

Het vaccin bleek 28 dagen na vaccinatie op de 4383 proefpersonen voor 66 procent effectief. Het moederbedrijf van de Leidse farmaceut stelt met het vaccin wel complete bescherming te bieden tegen ziekenhuisopnames of sterfte als gevolg van Covid-19.

Daarnaast geldt de effectiviteit van het vaccin ook voor meerdere varianten van het coronavirus, waaronder de Zuid-Afrikaanse mutant.

