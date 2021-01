Nabestaanden gewurgde vrouw reageren met afschuw op beschuldiging van verdachte

De nabestaanden van een 38-jarige vrouw die vorig jaar oktober werd gewurgd door haar man, hebben met afschuw gereageerd op het verhaal van de verdachte. De man vertelde woensdagochtend voor de rechtbank in Den Haag voor het eerst waarom hij tot zijn daad is gekomen.

Het slachtoffer werd op 18 oktober 2020 gewurgd door de 49-jarige verdachte in hun flat aan de Vrederustlaan in Den Haag. Ze overleed twee dagen later. De echtgenoot zei vandaag dat hij het heeft gedaan omdat zijn vrouw hun dochtertje van vier stelselmatig zou hebben mishandeld. Hij wilde het meisje beschermen. De broer en moeder van het slachtoffer hebben met afschuw kennis genomen van dit verweer, zo laten ze weten via hun advocaat, Anouk Korff.

'Los van het feit dat er geen enkel bewijs is voor deze verdachtmaking, zoals ook de officier van justitie tijdens de pro-formazitting vertelde, herkennen de nabestaanden hun geliefde niet in het geschetste beeld', aldus Korff. De broer en moeder vertellen over het slachtoffer dat ze een liefdevolle zus en moeder was, zo zegt de advocaat.

Niet chique

'Uiteraard staat het de verdediging vrij om alle verweren te voeren die zij dienstig vindt, tegelijkertijd is het weinig chique om ongefundeerd de aanval te openen op degene die zichzelf niet meer kan verdedigen: het slachtoffer', aldus de nabestaanden.

Hun advocaat voegt toe: 'De nabestaanden hebben er alle vertrouwen in dat uit het nader onderzoek zal blijken dat hun geliefde niet de dader was van kindermishandeling maar het slachtoffer van een levensdelict. Zij hopen dat de verdachte op enig moment openheid van zaken zal geven waarom hij hun geliefde om het leven heeft gebracht, al zal dat hun leed niet kunnen verzachten.'