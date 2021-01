Politie in hele regio alert, maar onrust blijft uit

Ondanks oproepen op sociale media om voor onrust te zorgen, is het woensdagavond rustig gebleven in de regio. De politie is op diverse plekken extra aanwezig, onder andere op de Nieuwe Beestenmarkt in Leiden, waar een protest was aangekondigd. Ook zijn er veel agenten in de Schilderswijk in Den Haag.

De politie liet woensdag weten zich opnieuw voor te bereiden op de avond, omdat oproepen tot ongeregeldheden zich op internet verspreidden. 'We hebben extra inzet voor de avondklok en dat blijft de komende tijd ook zo. Die inzet wordt verdeeld over de plekken waar het nodig is', zo legde de woordvoerder uit. Wie personen kent die uit zijn op ongeregeldheden, wordt gevraagd dit bij de politie te melden.

Ook dinsdagavond bleef het ondanks de aangekondigde rellen relatief rustig in de regio. Wel heeft de politie in Gouda en Den Haag elf mensen aangehouden: negen voor het plaatsen van opruiende teksten, twee omdat ze een zak stenen bij zich hadden. In Gouda is de noodverordening ook woensdag nog van kracht.

Twee avonden onrustig

Na een in de regio rustige invoering van de avondklok zaterdagavond, werd het zondagavond onrustig in de Schilderswijk in Den Haag. Er waren veel mensen op de been en op de trambaan in de Hobbemastraat werd even na 20.00 uur iets in brand gestoken. De Hobbemastraat werd snel afgesloten en schoongeveegd door de Mobiele Eenheid. Later werden ook brandjes op de kruising van de Vaillantlaan met de Hoefkade gesticht. Een motoragent die aanwezig was in de wijk, moest vluchten voor een groep jongeren. Ook werd er gegooid met voorwerpen en (zwaar) vuurwerk.

Ramen van buurtpunt 'Het Karmijn' zijn tijdens de onrust zwaar beschadigd geraakt. Op beelden was te zien dat een man de ruiten kapotslaat met een hamer. Rond 21.30 uur was de situatie in de wijk aardig onder controle volgens de politie. Ook maandagavond was het korte tijd onrustig in de Schilderswijk. Zondag werden drie mensen aangehouden in de regio, maandag dertien. De recherche doet verder onderzoek naar de relschoppers en camerabeelden en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Eerste relschopper is veroordeeld

Een 19-jarige jongen uit Den Haag is dinsdag door de politierechter veroordeeld tot een celstraf van twee maanden. De verdachte, Ayoub A., heeft maandag bij de rellen in de Schilderswijk een steen gegooid naar een politiebus in de Hobbemastraat. Hij ontkende dat niet, maar zei wel dat hij niet weet wat hem bezielde. Naar eigen zeggen kwam hij in die straat terecht nadat de politie hem elders had weggestuurd. Hij zegt dat hij daardoor niet naar huis kon.

De jongen zou de baksteen van iemand anders hebben gekregen en toen zijn opgehitst door de groep jongens. Hij gooide de steen en werd meteen daarna door de agenten die in het busje zaten aangehouden. 'Ik heb er ontzettend veel spijt van en ik schaam me diep. Vanaf het moment dat ik de steen losliet, lig ik wakker. Ik herken mezelf hier niet in', zei de verdachte tegen de rechter.

Alphenaren volgende week voor de rechter

Vier mannen uit Alphen aan den Rijn moeten begin volgende week voor de snelrechter komen. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Ze zijn maandag aangehouden omdat ze in een WhatsApp-groep zouden hebben opgeroepen tot geweld en plunderingen in Alphen.

De rechter-commissaris besloot woensdag dat de mannen van 18, 25, 33 en 42 jaar in ieder geval nog veertien dagen langer vast blijven zitten. Drie van hen komen dinsdag 2 februari voor de rechter, de vierde een dag later. De mannen werden maandagmiddag gearresteerd. Er was toen een demonstratie ophanden in het centrum van Alphen aan den Rijn.

