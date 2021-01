Alphenaren volgende week voor rechter wegens opruiing, nog zeker twee weken langer vast

Vier mannen uit Alphen aan den Rijn moeten begin volgende week voor de snelrechter komen. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Ze zijn maandag aangehouden omdat ze in een WhatsApp-groep zouden hebben opgeroepen tot geweld en plunderingen in Alphen.

De rechter-commissaris besloot woensdag dat de mannen van 18, 25, 33 en 42 jaar in ieder geval nog veertien dagen langer vast blijven zitten. Drie van hen komen dinsdag 2 februari voor de rechter, de vierde een dag later.

De mannen werden maandagmiddag gearresteerd. Er was toen een demonstratie ophanden in het centrum van Alphen aan den Rijn. Uiteindelijk verzamelden zich ongeveer honderd mensen op het Rijnplein. 'Duidelijk was dat zij niet gekomen waren om te demonstreren', reageerde burgemeester Liesbeth Spies bij mediapartner Studio Alphen. De sfeer was grimmig en er werd vuurwerk afgestoken.

Straat was om 21.00 uur leeg

'De aanwezigen op het Rijnplein zijn met zachte drang van het plein en uit het centrum verdreven', beschreef de burgemeester de situatie in de avond. 'Daarbij is de politie vooral in gesprek gebleven met de aanwezigen, waardoor escalatie is voorkomen. Dankzij dit uitstekende optreden was de straat om 21.00 uur leeg, zoals het hoort bij de avondklok.'

