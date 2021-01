Tot vier jaar cel geëist tegen Hagenaars voor mishandeling tijdens carnaval

Drie Hagenaars moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, respectievelijk vier jaar, negen maanden en zes maanden de cel in. Ze worden verdacht van een zware mishandeling tijdens carnaval in het Noord-Brabantse Vlijmen. Daarbij raakten vier mannen gewond.

In de nacht van 22 op 23 februari vorig jaar sloeg de vlam in de pan in een pizzeria in Vlijmen. Er ontstond een grote vechtpartij, waarbij mensen werden geslagen en geschopt. Ook werd er een kopstoot uitgedeeld en sloeg iemand met een barkruk. Eén van de slachtoffers is zo hard tegen zijn hoofd geschopt terwijl hij al op de grond lag, dat hij bewusteloos raakte.

De mishandeling was gefilmd door camera's in de zaak. De beelden werden getoond in verschillende opsporingsprogramma's, waaronder in Team West. Mede dankzij tips kwam de recherche de Hagenaars op het spoor. Het bleek te gaan om een 47-jarige vader, zijn zoons van 18 en 23 en om een 25-jarige man.

Botsing tijdens het halen van koffie

Volgens het Openbaar Ministerie Oost-Brabant was de aanleiding voor de mishandeling een botsing tijdens het halen van koffie. 'De officier is verbaasd dat het relatief goed afgelopen is en heeft geen enkel begrip voor de geweldsuitbarsting.'

De drie mannen horen over twee weken van de rechter welke straf ze krijgen. De vierde verdachte moet later nog voor de rechter komen.

