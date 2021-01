In twee jaar de wereld rond zeilen: Sophie, Annabel, Thomas en Bram gaan het doen

Twee jaar de wereld rond zeilen en dat zonder enige ervaring. Waarom niet, dachten Sophie (17), Annabel (18), Thomas (19) uit Den Haag en Bram (20) uit Gelderland. Eerst moeten ze dus nog wel even leren zeilen. 'Want het is wel handig als iedereen kan zeilen', aldus Thomas de Ruiter.

De jongeren willen de zeiltocht maken om meer te leren over de wereld. 'Het is superleuk om mee te gaan', zegt Thomas in West Wordt Wakker op Radio West. 'Ik houd ook heel erg van reizen. Ik heb alleen geen idee wat ik kan verwachten, want ik heb haast nog nooit gezeild.'

Maar gelukkig staan de vier avonturiers er niet helemaal alleen voor, de vader van Sophie is een ervaren kapitein en gaat mee op de boot. Aan hem de schone taak om de jongeren te leren zeilen, want de wereld rond zeilen kan je niet met maar één zeiler: 'Hij moet het ons binnen drie maanden allemaal leren. Want het is wel handig als iedereen kan zeilen.'

Boot afmaken

Het reisgezelschap vertrekt op 1 september. Maar het is nog de vraag of er genoeg tijd is voor een paar proefrondjes met de 17 meter lange boot. 'De boot moet nog af, die staat nu op de kant en is helemaal leeg van binnen. Hij moet nog helemaal klaargemaakt worden.' Ook dat doen de toekomstig wereldreizigers zelf. 'Het is een race tegen de klok.'

De route: Vanuit Europa gaat de reis naar de Canarische Eilanden, Kaapverdië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, Australië, Indonesië, Paaseiland, Kaap Hoorn en terug naar Nederland.

Corona maakt het nog spannend

Wat ook nog spannend is, is hoe het er in september voor staat met de coronacrisis. De zeilers bereiden zich goed voor op mogelijke coronamaatregelen. 'We kijken het vooral af van zeilmeisje Laura Dekker, die is nu ook de wereld over aan het zeilen. Daar kijken wij goed van af hoe zij het doet.'

Zo weten ze inmiddels al wat de regels in sommige landen zijn. 'In sommige landen krijg je een sneltest voordat je aan land gaat. Hij moet negatief zijn, anders mag je niet aanmeren. In strengere landen zoals Nieuw-Zeeland krijg je een test en ongeacht de uitslag, moet je alsnog in quarantaine.'

De zeiltocht van de groep is te volgen via hun site en Instagram en YouTube.

