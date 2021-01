Zeven aanhoudingen in rustige avond na eerdere avondklokrellen

Hoewel het in de hele regio woensdagavond rustig bleef, heeft de politie toch zeven mensen gearresteerd vanwege de onrust die is ontstaan sinds de invoering van de avondklok. Drie verdachten hadden vuurwerk bij zich, twee anderen wilden niet aan de avondklok voldoen en de andere twee opgepakte regiogenoten beledigden of bedreigden de politie.

Na een paar avonden vol onrust in de regio bleef het woensdagavond rustig. In Leiden was een demonstratie aangekondigd op de Nieuwe Beestenmarkt, maar uiteindelijk was daar niemand te zien. In de stad werden wel twee 15-jarigen en een 16-jarige aangehouden. Zij hadden wasbenzine en vuurwerk op zak. De politie betrapte het drietal op heterdaad en ze werden alle drie aangehouden.

In Gouda gold voor de tweede avond op rij de noodverordening. Dit betekende dat mensen alleen met een goede reden in bepaalde delen van de stad mochten komen. Niet iedereen hield zich hier echter aan de avondklok en twee mensen werden aangehouden omdat ze de avondklok hadden overtreden.

Bedreiging van politieagent

De politie pakte woensdagavond ook nog iemand uit Katwijk op. Deze persoon had eerder een politieagent bedreigd en werd volgens de woordvoerder van de politie buiten heterdaad aangehouden, wat inhoudt dat de politie de bedreiger door onderzoek later alsnog op het spoor is gekomen. De laatste arrestant betrof een man in de Haagse Schilderswijk. Hij beledigde de aanwezige politie en werd direct door de agenten opgepakt.

