Sportclubs bang voor verliezen van leden: 'Echte impact komt pas volgend seizoen'

Door de coronamaatregelen wordt er minder gesport. Sportkoepel NOC*NSF vreest dat als de sportcompetities voor de zomer niet worden hervat veel leden hun lidmaatschap op zullen zeggen. De Haagse PvdA en GroenLinks roepen het stadsbestuur op in actie te komen. 'We willen weten wat de gemeente kan doen om de dreigende afname van leden af te remmen of te voorkomen.'

Ook bij de sportverenigingen hakt de coronacrisis er flink in. Zo vertelde Anneke van Zanen, de Haagse voorzitter van de sportkoepel NOC*NSF, dat de sportdeelname met 44 procent is afgenomen. Fractievertegenwoordiger Samir Ahraui (PvdA) en raadslid Maarten De Vuyst (GroenLinks) pleiten daarom voor een actieplan om mensen aan het sporten te houden.

In het actieplan zou speciale aandacht moeten komen voor kwetsbare wijken, waar de sportdeelname sowieso al enorm laag is. 'Juist in wijken, zoals bijvoorbeeld Laak en Transvaal, zijn de gezondheidsproblemen groot. Sporten helpt niet alleen goed tegen overgewicht, ook bestrijdt het eenzaamheid en zorgt het ervoor dat bewoners elkaar ontmoeten. Dat is tijdens coronacrisis alleen maar belangrijker geworden en daarom moet de gemeente hier na de crisis extra de schouders onder zetten', stelt Ahraui.

Sportwereld draait op verenigingen

Volgens NOC*NSF is de sportdeelname onder jongeren zelfs met 64 procent afgenomen. Wat betreft De Vuyst moet daar snel iets aan gedaan worden. 'Sporten zorgt voor ontwikkeling en ontspanning van Haagse jongeren. Daarom schrok ik enorm van de cijfers. Ik zie graag dat de gemeente onze Haagse kinderen stimuleert om in beweging te blijven, juist nu!' Hierbij moeten de Haagse vereniging extra steun krijgen. 'De Haagse sportwereld draait op de verenigingen en clubs die onze stad rijk is. Daarom willen we ook weten wat de gemeente kan doen om de dreigende afname van leden af te remmen of te voorkomen', schrijven ze gezamenlijk.

Voetbalvereniging HVV Laakkwartier herkent het geschetste beeld wel. 'De jeugd mag nog trainen en onderlinge wedstrijden spelen, dus die hebben nog wel hun binding met de club. Al geldt hier dat vooral de selectieteams doordraaien', vertelt voorzitter Ron Jansen. 'Bij de lagere teams is de opkomst toch minder groot dan toen er nog competitie werd gespeeld.'

Andere invulling

Bij de senioren is het een ander verhaal. 'Die mogen helemaal niets', zo verwijst Jansen naar de coronamaatregelen. Sporten in de buitenlucht is toegestaan, maar alleen in tweetallen. Een partijtje zit er niet in. 'Het is een groep die uit zicht raakt. We weten niet weten hoe ze er nu in staan. Komen ze terug of zijn ze gewend geraakt aan een leven zonder sport? Of hebben ze andere sporten als golf of tennis opgepakt, die wel door mogen gaan. En is die andere invulling gaan bevallen? Dat is wel een bron van zorg voor ons.'

Vincent Klinckenburg, secretaris van de Reeuwijkse hockeyclub HCRB, vertelt eenzelfde verhaal. 'De jeugd mag nog trainen en wedstrijdjes spelen, dus daar zien we dat het sporten wel doorgaat. We krijgen hier zelfs nieuwe aanmeldingen, dus dat gaat goed. Maar voor de senioren is het anders. Toen ze met viertallen mochten trainen, konden we nog wel wat doen, maar nu ligt het helemaal stil.'

Lidmaatschap opzeggen

Toch maakt de Reeuwijkse club zich nog niet te veel zorgen. 'We hebben een aantal leuke seniorenteams die al jarenlang met elkaar spelen. Dus we verwachten dat ze niet snel zullen stoppen, maar zeker weten doen we het niet. We hebben wel al aangegeven dat we volgend seizoen gaan kijken hoe we iets terug kunnen doen voor de senioren die nu hun contributie betalen, maar er weinig voor terugkrijgen. Mensen zijn voor een heel jaar lid en hebben tot 1 mei de tijd om hun lidmaatschap op te zeggen. Pas dan zullen we weten wat de impact van corona zal zijn.'

Korfbalvereniging De Meervogels laat weten dat tot nu toe één lid zijn lidmaatschap heeft opgezegd omdat er te weinig wedstrijden zijn. 'Dit valt nog mee, maar het is maar de vraag hoe dit over een paar maanden zal zijn', vertelt persvoorlichter Eric Plugge namens de Zoetermeerse vereniging.

Online pubquiz

HVV Laakkwartier heeft als opzegdatum zelfs 30 juni, waardoor de club nog langer in onzekerheid zal zitten. 'Het is nu pas januari, dus het is nog te vroeg om aan te geven hoe het zal gaan verlopen. Leden nemen vaak pas in mei of juni de beslissing of ze wel of niet blijven. Omdat mensen nu de hele contributie voor dit seizoen betalen, zal de echte impact van corona bij ons volgend seizoen pas komen. Dan moeten we een nieuwe begroting maken en kunnen we kijken hoe we er financieel voorstaan.'

Ook Meervogels kijkt hoe het de leden kan compenseren voor de gemiste trainingen en wedstrijden. 'Het meedoen aan een online pubquiz is leuk, maar uiteindelijk gaat het vaak toch om geld', vertelt Plugge over de mogelijkheden om mensen in coronatijd aan de club te verbinden. 'Nu hebben we het geluk dat er een aanzienlijke kostenpost is vervallen omdat we geen zaal hebben hoeven huren dit seizoen. We kijken daarom of we een of meerdere maanden geen contributie kunnen heffen, als goede blijk van waardering.'

Hoofd boven water

HVV Laakkwartier is blij met de steun vanuit de gemeente, maar volgens voorzitter Jansen zal de club zelf ervoor moeten zorgen dat leden lid blijven. 'Wij staan het dichtst bij onze leden, maar het is nu lastig om in contact te blijven omdat veel dingen nu niet kunnen of mogen. Natuurlijk kunnen we financiële steun gebruiken, maar uiteindelijk moeten we het zelf doen.'

Ook Plugge denkt de gemeente Zoetermeer de clubs alleen financieel kan helpen als dit nodig mocht blijken. 'De steun van de gemeente zit vooral in de zaalhuur, en als het nog veel langer duurt in aanpassing of uitstel van de vaste lasten', vertelt hij namens De Meervogels. 'Maar vooralsnog is het niet nodig en hopen we met de huidige maatregelen het hoofd boven water te houden.'

