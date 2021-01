Jubileumeditie CaDance Festival gaat ondanks lockdown wel door

Dansliefhebbers komen de komende elf dagen toch aan hun trekken dankzij de twintigste editie van het tweejaarlijkse CaDance Festival in Den Haag. Hoewel de voorstellingen in de theaters zijn vervallen vanwege de lockdown en de strenge coronamaatregelen, gaat het online-programma wel gewoon door. De opening met burgemeester Jan van Zanen is donderdag gratis te volgen. Aansluitend is de openingsvoorstelling Sonatinas 4 Feet van de Duda Paiva Company en de breakdancers van Fractal Collective.

Voor het CaDance Festival is het de eerste keer dat het online gaat. Om het festival te kunnen volgen, is een eigen 3D platform ontwikkeld. Vanuit de zogenoemde Studio X kan het publiek tickets kopen en thuis meegenieten van een actueel programma met livestreams van premièrevoorstellingen, podcasts en uitzendingen vanuit het mediacafé.

Evenals voorgaande edities is het CaDance Festival een springplank voor veelbelovend choreografietalent uit Nederland. Onder meer choreografen Astrid Boons, Antonin Rioche en Sarada Sarita zullen nieuw werk presenteren. Vanwege de twintigste jubileumeditie zijn ook enkele oude bekenden, waaronder Krisztina de Châtel en Ann Van den Broek, gevraagd om een bijdrage te leveren.

Zes premières

In totaal zes premières zullen tijdens het online-festival via livestreams te zien zijn. Naast de openingsvoorstelling zijn dat onder meer de eerste avondvullende voorstelling Glitter van Antonin Rioche, en Feminale, een samenwerking tussen Krisztina de Châtel en Astrid Boons over de kracht van vrouwen. Sarada Sarita won in 2019 de BNG Bank Dansprijs en keert terug met The Quintessentials~Q5, waar de clubstijl waacking een centrale rol speelt. Marina Mascarell brengt met één danser live in het theater en drie dansers in Tokyo, New York en Lissabon de première van Bird Dog.

Voor de jubileumeditie waren naast dans ook circus en fysiek theater aan het programma toegevoegd. De voorstellingen van Alexander VanTournhout, Tall Tales Company en Naomi Velissariou zijn echter komen te vervallen. Ook Katja Heitmanns Motus Mori en Fresh Perspectives van Poernima Gobardhan en Amira Al Rawi gaan niet door. Mogelijk zijn deze later alsnog in Korzo te zien.