OM eist in hoger beroep 10 jaar cel tegen bedreiger Wilders

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep een gevangenisstraf van tien jaar jaar geëist tegen de Pakistaanse man die Geert Wilders heeft bedreigd. Junaid I. werd in 2018 op het Centraal Station in Den Haag aangehouden. Hij zou als doel hebben gehad om de PVV-leider in het Tweede Kamergebouw te onthoofden.

De 27-jarige Pakistaan werd in augustus 2018 gearresteerd. Een dag ervoor had hij op Facebook een filmpje geplaatst waarin hij een aanslag aankondigt op Wilders of de Tweede Kamer. Aanleiding was de wedstrijd voor spotprenten over de profeet Mohammed die de politicus had uitgeschreven. De verdachte kwam vanuit Frankrijk naar Den Haag 'om de wedstrijd te stoppen'.

De man werd in 2019 door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar. Het Openbaar Ministerie had in eerste aanleg een celstraf van zes jaar geëist, maar de rechter ging dus over tot een hogere straf. De verdachte ging hierop in hoger beroep.

Terroristisch misdrijf

In het hoger beroep eiste de advocaat-generaal van het OM een celstraf van tien jaar. Volgens de advocaat-generaal heeft I. zich in de zomer van 2018 schuldig gemaakt aan de voorbereiding van een terroristisch misdrijf, bedreiging en opruiing. De verdachte had 'onmiskenbaar maar één doel, hij wilde een door het volk gekozen politicus onthoofden in het Tweede Kamergebouw'.

