Burgemeester Gouda bespreekt noodverordening vrijdag: 'Ik hoop het zo snel mogelijk in te trekken'

De noodverordening die sinds dinsdag in Gouda van kracht is vanwege de potentiƫle avondklokrellen, wordt vrijdag besproken door de burgemeester, de politie en het Openbaar Ministerie (OM). Burgemeester Pieter Verhoeve hoopt de noodverordening zo snel mogelijk in te kunnen trekken. 'Als blijkt dat het vrijdag, zaterdag of zondag ingetrokken kan worden, dan doe ik het liever dan.' Maar, zo waarschuwde de burgemeester aan de gemeenteraad, er moet wel risicogericht worden gewerkt. 'Er zijn echt ernstige signalen ontvangen.'

Door het instellen van de noodverordening is het voor mensen verboden om tussen 18.00 uur en middernacht uur zonder goede reden in bepaalde gebieden in Gouda te zijn. Het gaat dan om de wijken Korte Akkeren en Oosterwei, de gebieden rondom de winkelcentra Bloemendaal en Goverwelle, het Huis van de Stad en rondom de testlocatie aan de Nieuwe Gouwe. 'Je mag in die tijd wel de straat op, mits je een redelijk doel hebt', legt Verhoeve uit. 'Als een kind bijvoorbeeld naar een training gaat of iemand moet 's avonds nog boodschappen doen, dan is dat een redelijk doel. Het is aan de handhaver om daar wijs mee om te gaan.'

Naast het gebiedsverbod, geldt er via de noodverordening een vuurwerkverbod en brandstofverbod in de genoemde gebieden. Onder brandstof wordt onder meer benzine, ethanol en petroleum verstaan, zo is te lezen in de verordening. Ook geldt er een verbod op het bij zich dragen van objecten die als wapen kunnen worden gebruikt en een verbod op gezichtsbedekkende kleding in de genoemde gebieden.

Maandag werden in Gouda zes arrestaties verricht nadat het onrustig was in de stad. 'Het ging om jongens die aan het opruien waren of zelfs stenen aan het laden waren', liet burgemeester Verhoeve weten. 'Deze zijn door goed recherchewerk opgepakt en krijgen naast het strafrechtelijk traject een last onder dwangsom om herhaling te voorkomen.' Dinsdag- en woensdagavond bleef het na het instellen van de noodverordening rustig in Gouda, in totaal werd één persoon bekeurd op basis van de noodverordening.

Zorgen over ontbreken eindtijd noodverordening

De gemeenteraad sprak de complimenten uit voor het optreden van de burgemeester en de hulpdiensten, maar had wel zorgen over de duur van de noodverordening. Tot wanneer deze geldt, is namelijk nog niet bekend. 'De politie is maximaal ingeschaald tot na het weekend en er zijn nog steeds signalen dat er zich ongeregeldheden voor kunnen doen', vertelde de burgemeester die vrijdag met de politie en het OM zal peilen hoe lang de noodverordening nog nodig is.

'Het is een ingrijpende bevoegdheid', zei D66-fractievoorzitter Evert Bobeldijk. 'Een noodverordening moet vooral tijdelijk zijn, daar ligt onze grote zorg. Die tijdelijkheid staat niet in de huidige noodverordening.' Volgens Bobeldijk moeten de signalen 'aanhoudend ernstig zijn' om de noodverordening in stand te houden. Daarnaast vindt Bobeldijk het gebied van de noodverordening nog wel fors. 'Maar dat snap ik ook wel, want je wil een waterbed-effect voorkomen.' De D66-fractievoorzitter vroeg de burgemeester vooral of hij net als hij bezorgd is over het feit dat er geen eindtijd aan de noodverordening gekoppeld was. Ook andere raadsleden hadden die zorgen.

Vrijdag duur en grootte bespreken

'Ik hoop dat de noodverordening in Gouda zo spoedig mogelijk naar het raadsarchief kan', verzekerde burgemeester Verhoeve nogmaals. 'Het is voor mij kraakhelder dat de noodverordening zo kort mogelijk moet duren, want het is een heel stevige maatregel die ik het liefst niet inzet en als het moet zo kort mogelijk.' Verhoeve zei toe dat de noodverordening in ieder geval niet na 9 februari zal gelden, de datum dat de avondklok vooralsnog afloopt. 'Ik hoop het al eerder te kunnen beëindigen, afhankelijk van het recherchebeeld dat de politie mij zal schetsen vrijdag.'

Ook zei de burgemeester te bespreken of het, volgens de raadsleden, grote gebied waarin de noodverordening geldt verkleind kan worden. 'Ieder gebied heeft op basis van signalen van de politie een inkleuring gekregen', vertelde de burgemeester aan de raad. 'Dat proberen we ook zo overzichtelijk en klein mogelijk te houden.'

Ouders aanspreken en brug open zetten

PvdA-fractievoorzitter Mohammed Mohandis hamerde er daarnaast nog op om ouders van jongeren aan te spreken. 'Dat heeft mij enorm gestoord de afgelopen dagen, dat je jongeren ziet waarvan je je afvraagt: waar zijn ze, die ouders', zei hij met verheven stem. Dat is ook al gebeurd, stelde Verhoeve. 'De wijkagent is bij diverse gezinnen langs geweest en die heeft tegen moeders gezegd: goh, wat spookt uw zoon uit op de zolderkamer op social media?'

Naast de noodverordening, het aanspreken van ouders en het opschalen van de hoeveelheid agenten in de stad, werden ook nog andere maatregelen genomen. Een opvallende maatregel was het openzetten van de Guldenbrug, die de oost- en westkant van Gouda met elkaar verbindt. 'Dat was op instigatie van een briljante wijkagent', zei de burgemeester. 'Het bleek effectief. Een klassieke truc om deze oude vestingstad veilig te houden.'

