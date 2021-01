Door vogelgriep getroffen boer: 'Ik zie het weer positief in'

Het is de nachtmerrie van iedere boer: pluimveehouder Martin uit Maasland zag begin december hoe driehonderd gezonde kippen werden afgemaakt nadat er vogelgriep was vastgesteld op het bedrijf. Het erf staat nog steeds leeg, maar niet voor lang. Als alles meezit, komen er over een paar weken de eerste verklikkerkippen. 'Daar kijk ik echt naar uit'.

Het Maaslandse Boerenmart is tot eind vorig jaar een gezond bedrijf. In twee mobiele stallen met daarin legnesten, water, voer en zitstokken verblijven in totaal zo'n 600 kippen. Door de wagens te verplaatsen, hebben de dieren iedere dag vers gras. Ook lopen er koeien rond die het gras kort houden. De kippenmest valt door een rooster op het land, waardoor de grond vruchtbaar wordt. In een van de twee kippencaravans is het opeens foute boel.

Het is 5 december als het ministerie van Landbouw met een bekendmaking komt over een uitbraak van het vogelgriepvirus in Maasland. Pluimveehouder Martin van den Dool heeft die week al snel door dat het goed mis is in een van zijn kippencaravans. 'Ik hoorde 's ochtends veel minder geluid toen ik bij de stal kwam. Om elf uur ging ik weer. Toen zaten er niet twee, maar zes kippen met ziekteverschijnselen.'

In een rollercoaster

De kippen zien er ongelukkig uit. 'In elkaar gedoken, de veren opgezet', beschrijft Martin. 's Middags neemt de pluimveehouder weer een kijkje. 'En dan is het echt niet in orde.' Veel meer kippen zijn verzwakt. 'Toen ik dat ontdekte, belde ik de veearts.'

De boer belandt in een rollercoaster. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) - die bij onder andere agrariërs toezicht houdt op het naleven van wetten en voorschriften - wordt ingeschakeld en neemt in feite het bedrijf over. In de brandhaard met zieke kippen leven er op een gegeven moment nog maar drie van de ongeveer tweehonderdvijftig legkippen. Ook de mobiele stal van Boerenmart, een paar honderd meter verderop, ontkomt niet aan de ruiming. Al blijken de kippen daar nog wel gezond. 'Maar je bent een zogeheten epidemische eenheid en dan ruimen ze ook je gezonde dieren. Dat is het lastigste.'

Wat is er gebeurd?

Het getroffen gezin besluit in het weekend na de ruiming het hoofd leeg te maken met een wandeling door het Staelduinse Bos bij 's-Gravenzande. 'En dan staan er langs de weg borden met: vervoersverbod. Het komt in de pers en je krijgt vragen op WhatsApp. Wat is er gebeurd?, denk je dan', vertelt Martin tegen mediapartner WOS.

Boerenmart bestaat nog maar twee jaar, maar opgeven komt in het woordenboek van Martin niet voor. Over een paar weken arriveren op het bedrijf in de Duifpolder zogenoemde verklikkerkippen. Die dieren worden doorlopend gemonitord. Als dan het virus niet meer opduikt, kan een nieuwe vracht kippen naar het bedrijf komen. 'Daar kijken wij echt naar uit. Ik zie het positief in.'

