Inzamelingsactie voor gezonken terrasboot geslaagd: 'Een opsteker van hier tot Tokio'

De inzamelingsactie die opgezet was om Café de Pakschuit aan de Dunne Bierkade in Den Haag uit de brand te helpen nadat hun terrasboot was gezonken, heeft zijn doel bereikt. Binnen 24 uur is de beoogde 37.500 euro opgehaald.

Afgelopen dinsdag kwam eigenaresse Corine Ammerlaan voor een onaangename verrassing te staan. De terrasboot was plotseling gezonken. 'Nee, dit is niet waar. Dit is onmogelijk, ook dit nog erbij', omschrijft ze haar gevoel toen ze zag wat er was gebeurd. 'We zijn al maanden gesloten en hebben geen omzet. En dan een zinkend schip, dan ben je dubbel aan het verzuipen', zegt ze in het programma Muijs in de Middag op Radio West.

Vaste klant Viktor Alders was net zo geschrokken als Corine. 'Het is mijn stamkroeg. Ik kom hier eigenlijk te vaak', lacht hij. 'Voor de coronatijd toch zeker drie keer per week, lekker een biertje drinken op de boot.' Hij zette samen met anderen een crowdfundingsactie op. 'Met een groepje dachten we: dit kunnen we niet laten gaan. Dan is het gewoon klaar met de Pakschuit, dus we moeten wat doen.'

'Het ging maar door'

Woensdagavond is de crowdfunding online gezet. 'We dachten: kijken wat er gebeurt', zegt Viktor. 'Als er een paar duizend euro binnenkomt is dat mooi meegenomen. Maar het ging maar door!' Inmiddels staat de teller op ruim 38.000 euro en daarmee is het streefbedrag van 37.500 euro gehaald.

Corine is overdonderd door het opgehaalde bedrag. ‘Hiyaaaa’, schreeuwt ze blij bij mediapartner Den Haag FM. 'Ik had dit nooit verwacht in zo'n korte tijd.' Ze is overweldigd door alle reacties en donaties. 'Ik heb nog niet eens tijd gehad om ze te lezen. Ik ga er een dag voor uit trekken.' Sommige mensen doneren honderden euro's. 'Ik heb er geen woorden voor, een opsteker van hier tot Tokio.'

Schade nog onbekend

Duikers waren donderdagmiddag bezig met onderzoek. Er werd onder meer gekeken hoe de boot gezonken is en ook de schade werd geïnventariseerd. Later moet duidelijk worden op welke manier de terrasboot hersteld kan worden. Ammerlaan hoopt dit vrijdag te weten.

LEES OOK: Oud en nieuw-drama eindigt met tranen van geluk: oma Leny (84) dolblij met nieuw autootje