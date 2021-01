Zoetermeer wil met spoed flexwoningen bouwen

Wethouders in de regio Haaglanden luiden de noodklok over het grote tekort op de sociale woningmarkt. Wethouder Robin Paalvast (D66) van Zoetermeer wil geld van het Rijk om snel flexwoningen te bouwen, om mensen die een woning nodig hebben snel verder te kunnen helpen.

De wachttijd voor een woningzoekende in de regio Haaglanden is gemiddeld 68 maanden. De twee belangrijkste redenen zijn een gebrek aan doorstroming en de extra opdrachten van het Rijk om meer arbeidsmigranten, statushouders en andere specifieke groepen te huisvesten. 'Wat we zien is dat de wachtlijsten op Woonnet Haaglanden al behoorlijk lang zijn en die lopen alleen maar op. En nu met die extra taakstellingen en de grote woningnood gaat het nog langer duren', zegt de Zoetermeerse wethouder Robin Paalvast.

'En dat betekent dat een gewone woningzoekende steeds moeilijker in aanmerking kan komen voor een gewone huurwoning', vervolgt de wethouder. 'Corporaties geven aan dat zij niet kunnen voldoen aan de taakstelling van het Rijk om meer specifieke groepen te huisvesten. Dus er is echt wel wat aan de hand. Wat we nu vooral nodig hebben zijn flexwoningen', zegt Paalvast. 'Dat we er snel een flink aantal woningen bij kunnen plussen.'

Brandbrief

'We krijgen van het Rijk de verdubbeling van onze taken en we zeggen: prima, maar bied ons dan ook de mogelijkheden om goed te kunnen huisvesten', stelt de wethouder die als voorzitter van de Bestuurlijke Tafel Haaglanden, de overleggroep van wethouders wonen in de regio Haaglanden, een brandbrief stuurde naar Binnenlandse Zaken met de oproep om gemeenten te helpen.

De wethouders vragen: maak het mogelijk dat wij in deze regio meer flexwoningen krijgen en andere concepten om al die doelgroepen snel tijdelijk op te vangen. 'Tijdelijke woningen kun je snel neerzetten, planologisch is dat ook makkelijker en dan kun je binnen een paar jaar toch een flink aantal woningen realiseren.' Volgens wethouder Paalvast moet er ook permanente woningbouw bij komen. 'Maar ik zeg er altijd bij: een gemiddeld woningbouwproject kost zeven jaar.'

LEES OOK: Haagse politiek kijkt vol zorg naar grootste bouwplannen in decennia