Buurtvader Mammar houdt jongeren in Schilderswijk rustig: 'Ik ga het gesprek aan'

Het contrast met afgelopen zondag is donderdagavond groot. Toen was de Schilderswijk het toneel van brandstichting, meerdere ontploffingen en vernielingen en moest de Mobiele Eenheid ingrijpen. Maar drie dagen later is er geen vuiltje aan de lucht. 'En dat komt door de fantastische inzet van onze vrijwilligers', vertelt Karim el Boujjoufi, coördinator van de jongerenwerkers en buurtvaders die door de wijk lopen.

Hoewel ze vanaf maandag actief aan het werk zijn om de rust te laten wederkeren, wilde dat die eerste avond nog niet meteen lukken. 'Er waren meerdere oproepen via social media gedaan, en de wijk kent veel zijstraatjes, waardoor ook jongeren van buitenaf de wijk in kunnen komen. Inmiddels hebben we met de jongeren de dialoog kunnen aangaan.'

We liepen een avond mee met de jongerenwerkers en buurtvaders in de wijk:

Niet bang voor nieuwe rellen

Met resultaat dus. 'Natuurlijk zijn er ook jongeren die zoiets hebben van: 'wie denk je wel niet dat je bent', zegt buurtvader Mammar over de gesprekken die hij met jongeren voert. 'Maar we geven niet gauw op, en daarnaast luisteren de meeste jongeren wél naar ons. Daar investeren we dan ook al jaren in. Door te laten zien dat we niet alleen tegen hen zijn, maar ook met ze.'

De angst heerst dat dit weekend opnieuw rellen uitbreken. Mammar is daar niet zo bang voor. 'Als ik kijk naar de rust die er de afgelopen twee avonden is, dan heb ik vertrouwen dat het niet nog een keer gebeurt. Daarnaast proberen wij groepsvorming vroeg op de avond echt tegen te gaan, zodat jongeren elkaar niet kunnen opstoken.'

Houden 'ons' op goede pad

Daardoor kan de politie later op de avond goed haar werk doen. Ze zijn dan ook heel dankbaar met het vrijwillige werk van de buurtbewoners. 'Als blijk van waardering heb ik daarom deze week geregeld dat de jongerenwerkers soep en pizza krijgen', zegt wijkagent Adil el Fakih.

Tot slot zijn de jongeren zelf ook blij met de jeugdwerkers. 'Ze houden ons op het goede pad', vertelt een jongen op straat. 'Daardoor zijn we vanavond ook aan het voetballen in plaats van rellen.'

Mammar heeft goed contact met jongeren in de wijk | Foto: Omroep West

