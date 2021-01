Coronavirus: Baantjes trekken in Gouds Groenhovenbad weer mogelijk

Buitenzwemmen in Gouds Groenhovenbad weer mogelijk

Er kan vanaf maandag 1 februari weer buiten worden gezwommen in het Groenhovenbad in Gouda. In navolging van een aantal andere buitenbaden in Nederland is besloten dat ook het buitenbad van het Groenhovenbad beperkt opengesteld kan worden. Er kunnen alleen baantjes worden getrokken.

Buitenbad Groenhovenbad | Foto: Sportpunt Gouda

OMT-advies: basisscholen en kinderopvang kunnen open

Het primair onderwijs en de kinderopvang kunnen weer worden geopend. Dat stellen de experts van het Outbreak Management Team in hun nieuwste advies, melden ingewijden na berichtgeving van de NOS. Het kabinet, dat eerder deze week zinspeelde op heropening in de week van 8 februari, spreekt zondag over het advies in het Catshuis.

Minister-president Mark Rutte zei vrijdag dat hij hoopt dinsdag meer te kunnen zeggen over welke coronamaatregelen wanneer kunnen worden afgebouwd. Daarbij heeft het onderwijs de hoogste prioriteit, benadrukte hij. De premier schaart zich achter minister Wopke Hoekstra (Financiën), die zei dat het 'raar moet lopen' willen de basisscholen niet op 8 februari weer opengaan.

4211 coronameldingen afgelopen etmaal

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft dalen. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 4211 positieve tests geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

In de afgelopen zeven dagen zijn 31.083 besmettingen vastgesteld. Dat komt neer op 4440 positieve tests per etmaal. Dat gemiddelde daalt al een tijd. Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 970.000 Nederlanders positief getest. Volgende week kan het miljoenste geval worden vastgesteld. Het aantal sterfgevallen nadert de 14.000.

Verpleeghuizen mogen bewoners in één keer vaccineren

Het RIVM geeft verpleeghuizen toch toestemming om al hun bewoners in één keer te vaccineren. Dat bevestigt een woordvoerder van het RIVM na berichtgeving door de NOS.

Dat niet alle mensen in een verpleeghuis tegelijkertijd werden geprikt, leidde in een aantal gevallen tot onbegrip en onrust bij de bewoners van de verpleeghuizen, hun familieleden en het personeel. 'Daarom is het beter om de bewoners van een verpleeghuis allemaal tegelijk te vaccineren en het moment van vaccineren niet te laten afhangen van de indicatie die de mensen hebben.'

Korpschef: politie extra alert bij demonstraties

De politie is voorbereid op nieuwe demonstraties in het weekend en extra alert op ongeregeldheden. De kans bestaat dat goedbedoelde demonstraties en manifestaties worden 'gekaapt' door relschoppers, waarschuwt korpschef Henk van Essen van de Nationale Politie.

'In het weekend hebben we niet alleen te maken met de avondklok, maar overdag ook met demonstraties die mogelijk ‘gekaapt' kunnen worden.' Van Essen wil niet speculeren of hij zaterdag of zondag nieuwe ongeregeldheden verwacht. 'Ik doe wel een oproep aan een ieder: houd je aan de maatregelen. We komen hier alleen maar gezamenlijk uit. Hoe strikter we ons aan de maatregelen houden, des te groter de kans dat we er eerder van af zijn', zegt Van Essen.

