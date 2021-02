Coronavirus: Afhaalloket bij niet-essentiële winkels

'Winkels beperkt open per 8 februari'

Behalve de basisscholen mogen ook de niet-essentiële winkels weer beperkt open per 8 februari. Dat wil zeggen dat klanten telefonische of online bestellingen mogen afhalen bij de winkels. Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving in de Telegraaf.

Ook de avondklok is een van de eerste beperkingen die wordt opgeheven, al is het nog onzeker of het kabinet het aandurft om deze versoepeling komende dinsdag al aan te kondigen voor 9 februari. Mogelijk volgt een besluit daarover pas later deze week.

20 miljoen voor evenementen

De culturele sector ontvangt dit jaar zo'n 20 miljoen euro van het Kickstart Cultuurfonds. Daarmee wil het fonds de sector ondersteunen in het organiseren van 'coronaproof' evenementen.

Vanaf maandag kunnen producenten van professionele podiumkunsten, muziekpodia, musea en theaters een aanvraag indienen voor steun. Hierbij kan onder meer compensatie worden gevraagd voor nieuwe hygiënemaatregelen, aanpassingen van gebouwen om publiek veilig te ontvangen en het aanpassen van producties aan de coronamaatregelen.

'Pfizer en BioNTech beloven extra doses vaccins aan EU'

De Europese Unie kan mogelijk meer coronavaccins tegemoetzien die door farmaceut Pfizer in samenwerking met het Duitse BioNTech zijn ontwikkeld. Volgens BioNTech zouden er in het tweede kwartaal tot 75 miljoen doses eerder naar de EU kunnen gaan, zei hij in het Duits blad Der Spiegel.

'Om aan de toegenomen wereldwijde vraag te voldoen, zijn we van plan om in 2021 twee miljard doses van ons Covid 19-vaccin te produceren', aldus Poetting tegen Der Spiegel. Eerder werd bekend dat AstraZeneca tientallen miljoenen minder vaccins kan leveren.

Meer dan zeventig procent minder luchtvaartpassagiers

Het aantal luchtvaartpassagiers in Nederland is het afgelopen jaar met bijna 71 procent afgenomen. In 2020 reisden 23,6 miljoen passagiers vanaf de vijf nationale luchthavens. In 2019 waren dit er nog 81,2 miljoen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal vrachtvluchten nam wel toe, al werden er in totaal minder goederen door de lucht vervoerd.

Op Rotterdam The Hague Airport was de afname van het aantal passagiers groter dan gemiddeld. In 2020 maakten 76,6 procent minder mensen gebruik van de luchthaven. Door een lagere bezettingsgraad per vliegtuig daalde het aantal vliegtuigpassagiers op alle vijf de nationale luchthavens sterker dan het aantal vluchten.

Zonder nieuwe stijging in cijfers eindigt avondklok 10 februari

Als de besmettingscijfers de komende anderhalve week niet weer gaan stijgen, zal de avondklok zoals gepland op 10 februari aflopen. Dat melden ingewijden, na berichtgeving van de NOS.

Aan de invoering van de avondklok ging een fel debat vooraf. Lange tijd leek er geen meerderheid voor te vinden in de Tweede Kamer, maar uiteindelijk stemden er toch genoeg partijen mee in. De maatregel loopt 10 februari automatisch af, van verlenging zou alleen sprake zijn als de Kamer daar opnieuw mee instemt.

De avondklok ging vorige week zaterdag in. Het effect van een maatregel op de besmettingscijfers kan pas na een week of twee goed worden bepaald. Maar als de besmettingscijfers blijven dalen, zoals de afgelopen dagen het geval was, zal politiek draagvlak voor verlenging van de spertijd waarschijnlijk moeilijk vinden zijn, zo luidt de redenatie.

Rijksrecherche onderzoekt lek van OMT-advies

De Rijksrecherche gaat onderzoek doen naar het lek van het advies van het Outbreak Management Team (OMT) dit weekeinde. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid weten. De experts die het kabinet adviseren over de coronacrisis vergaderden vrijdag. Op zaterdag verscheen hun advies al in de media, terwijl het kabinet er pas zondag over sprak.

