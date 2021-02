Coronavirus: 'Als cijfers blijven dalen eindigt de avondklok op 10 februari'

Meer dan zeventig procent minder luchtvaartpassagiers

Het aantal luchtvaartpassagiers in Nederland is het afgelopen jaar met bijna 71 procent afgenomen. In 2020 reisden 23,6 miljoen passagiers vanaf de vijf nationale luchthavens. In 2019 waren dit er nog 81,2 miljoen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal vrachtvluchten nam wel toe, al werden er in totaal minder goederen door de lucht vervoerd.

Op Rotterdam The Hague Airport was de afname van het aantal passagiers groter dan gemiddeld. In 2020 maakten 76,6 procent minder mensen gebruik van de luchthaven. Door een lagere bezettingsgraad per vliegtuig daalde het aantal vliegtuigpassagiers op alle vijf de nationale luchthavens sterker dan het aantal vluchten.

Zonder nieuwe stijging in cijfers eindigt avondklok 10 februari

Als de besmettingscijfers de komende anderhalve week niet weer gaan stijgen, zal de avondklok zoals gepland op 10 februari aflopen. Dat melden ingewijden, na berichtgeving van de NOS.

Aan de invoering van de avondklok ging een fel debat vooraf. Lange tijd leek er geen meerderheid voor te vinden in de Tweede Kamer, maar uiteindelijk stemden er toch genoeg partijen mee in. De maatregel loopt 10 februari automatisch af, van verlenging zou alleen sprake zijn als de Kamer daar opnieuw mee instemt.

De avondklok ging vorige week zaterdag in. Het effect van een maatregel op de besmettingscijfers kan pas na een week of twee goed worden bepaald. Maar als de besmettingscijfers blijven dalen, zoals de afgelopen dagen het geval was, zal politiek draagvlak voor verlenging van de spertijd waarschijnlijk moeilijk vinden zijn, zo luidt de redenatie.

LEES OOK: Basisscholen en kinderopvang volgende week weer open: 'Blij om leerlingen weer te zien'

Rijksrecherche onderzoekt lek van OMT-advies

De Rijksrecherche gaat onderzoek doen naar het lek van het advies van het Outbreak Management Team (OMT) dit weekeinde. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid weten. De experts die het kabinet adviseren over de coronacrisis vergaderden vrijdag. Op zaterdag verscheen hun advies al in de media, terwijl het kabinet er pas zondag over sprak.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.