Coronavirus: EU bezorgd om trage levering Leids vaccin

EU bezorgd om trage levering Leids vaccin

De EU maakt zich grote zorgen of het wel op tijd de hoeveelheid bestelde coronavaccins van farmaciebedrijf Johnson & Johnson (J&J) krijgt nadat deze wordt goedgekeurd. De vaccins zijn ontwikkeld en worden geproduceerd in Leiden, maar gebotteld in de VS. De EU heeft zich verzekerd van 200 miljoen doses van J&J's vaccin, met een optie voor nog eens 200 miljoen. Het vaccin hoeft maar een keer bij iemand te worden toegediend.

Nadat diplomaten hadden gevraagd of het proces in Europa kon worden uitgevoerd, vertelde een hoge EU-functionaris de ambassadeurs dat het vullen en afwerken van het vaccin in de VS een voorwaarde was van het contract met de geneesmiddelenproducent en dat daarover niet opnieuw kon worden onderhandeld. De ambtenaar legde uit dat J&J transparant was geweest over de zaak en dat het bedrijf van plan was op tijd te leveren, aldus de notitie.

De discussie komt op een cruciaal moment voor de EU nadat het blok, vanwege het tekort aan vaccins, van medicijnproducenten eiste dat ze vooraf toestemming kregen voor de export van vaccins. De farmaceut belooft dat het zijn leveringsverplichtingen voor het hele jaar 2021 na zal komen.

Jaaromzet detailhandel stijgt, winkeliers pessimistisch

De jaaromzet van winkelbedrijven zat afgelopen jaar in de lift, evengoed zijn ondernemers in detailhandel negatief over het huidige economische klimaat. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voorziet ruim een derde van de winkeliers een daling van de omzet in het eerste kwart van dit jaar. Daarbij zal het economisch klimaat volgens een op de acht ondernemers verslechteren.

De jaaromzet van de winkelbedrijven steeg in 2020 met bijna 6 procent, waarmee voor het zevende jaar op rij sprake is van groei. In het slotkwartaal van 2020 ging het om 4,5 procent groei. Daarbij zijn de verschillen tussen sectoren groot. De foodsector zag zijn omzet met bijna 7 procent groeien en was daarmee de sterkste stijger. Niet alleen supermarkten deden goede zaken, ook bij speciaalzaken zoals slagers, groenteboeren, kaaswinkels en slijterijen nam de omzet in het slotkwartaal van 2020 toe.

Non-food zette vorig jaar ongeveer net zoveel om als een jaar eerder. Daarbij zaten lockdownmaatregelen de verkopen in de weg. In het slotkwartaal van 2020 zakte de omzet met 5,6 procent op jaarbasis. Kleding- en schoenenwinkels werden het hardst door de crisis geraakt met minnen van ruim een kwart. Daartegenover bleven klusketens en andere woongerelateerde branches het ook in het vierde kwartaal van het jaar goed doen.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.