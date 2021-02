Coronavirus: Gemengde reacties op verlengen lockdown: 'Niet fijn, maar het is wel beter'

Gemengde reacties op verlengen lockdown

Volgende week mogen basisschoolleerlingen weer naar school en de kleinere kinderen naar de opvang. Ook wil het kabinet winkels voor afhaalbestellingen openen. En mogelijk stopt volgende week de avondklok. Springen we met z'n allen een gat in de lucht of zitten we er eigenlijk niet op te wachten? We vragen het mensen in Leidschendam-Voorburg.

Rutte: lockdown verlengd tot 2 maart, basisscholen wel open

Winkels, horeca, kappers, musea en bioscopen moeten tot zeker 2 maart gesloten blijven. Basisscholen en kinderopvang mogen vanaf maandag weer open. Dat heeft premier Mark Rutte dinsdagavond gezegd tijdens een persconferentie. 'De conclusie is dat het onvermijdelijk is om de huidige lockdown te verlengen tot 2 maart', aldus Rutte. Op 23 februari volgt nieuwe persconferentie om te kijken hoe de situatie dan is.

Het is nog niet bekend of de avondklok gehandhaafd blijft na 9 februari. Aan het einde van de week beslist het kabinet over eventuele verlenging. Dan moet er meer duidelijk zijn over de effecten van de avondklok.

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stabiel

Het totale aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur stabiel gebleven. Ze behandelen momenteel 2269 mensen met Covid-19, de longziekte die door het virus wordt veroorzaakt. Dat is er één minder dan maandag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS)

Op de intensive cares werd het iets rustiger: daar liggen nu 629 ernstig zieke coronapatiënten, tien minder dan een dag eerder. Op verpleegafdelingen kwamen er negen patiënten bij.

De afgelopen weken schommelen de ziekenhuisstatistieken van dag tot dag. Grote verschuivingen hebben zich niet voorgedaan. Ziekenhuizen zijn wel beducht op de Britse variant, die besmettelijker is dan eerdere mutaties en inmiddels dominant is in Nederland.

Kamer wil wekelijks OMT-advies over meer fysiek onderwijs

De Tweede Kamer wil wekelijks van het Outbreak Management Team (OMT) horen wat er weer kan qua fysieke lessen in het onderwijs. Een motie van D66'er Paul van Meenen die daartoe oproept is dinsdag aangenomen.

Door de lockdown wordt er nu drastisch minder lesgegeven, van het basisonderwijs tot de universiteit. Onderwijs gebeurt veelal op afstand en alleen selecte groepen, zoals eindexamenleerlingen, kunnen nog naar school voor les. De motie van D66 wil dat het OMT wekelijks een stand van zaken deelt over 'de laatste wetenschappelijke inzichten, internationale vergelijkingen en de inzet van alle beschikbare middelen'.

'Harde lockdown tot 2 maart'

Het kabinet verlengt de harde lockdown in ieder geval tot 2 maart, bevestigen ingewijden na berichtgeving hierover van RTL Nieuws. Dat betekent dat winkels, horeca, musea en bioscopen tot die tijd dicht blijven. Ook contactberoepen zoals kappers mogen tot 2 maart nog niet aan de slag.

Of de avondklok na 10 februari ook van kracht blijft heeft het kabinet dinsdag nog niet besloten. Mogelijk volgt dat pas in het weekend. Voor verlenging van de avondklok is wel instemming van de Tweede Kamer nodig.

Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge zullen dat dinsdagavond officieel bekendmaken. Die persconferentie is te volgen op omroepwest.nl en de app.

3592 nieuwe coronabesmettingen, vooral Britse variant

RIVM meldt 3592 nieuwe coronabesmettingen in afgelopen etmaal, minder dan gemiddeld. Wat daarbij opvalt is dat het bij twee derde van alle coronabesmettingen om de Britse variant gaat, aldus het RIVM. Het instituut waarschuwt dat 'het versoepelen van maatregelen alleen met de grootst mogelijke voorzichtigheid kan'. De Britse variant is een stuk besmettelijker en dat gooit 'roet in het eten', aldus het RIVM.

Op het eerste gezicht zien de weekcijfers die het instituut dinsdag naar buiten bracht er gunstig uit: het aantal nieuwe besmettingen was afgelopen week 20 procent lager dan een week eerder. In totaal registreerde het RIVM 28.628 positieve testresultaten.

De Britse variant verspreidt zich echter zo snel, dat met het huidige tempo snel weer een stijging van het aantal besmettingen valt te verwachten. Op 15 januari lag het reproductiegetal op 1,28. Dat betekent dat 100 besmette mensen gemiddeld 128 anderen aansteken.

'Verleng de avondklok'

'Verleng de avondklok met ten minste twee weken.' Dat is het advies van Marc Bonten, arts-microbioloog en lid van het Outbreak Management Team (OMT), aan het kabinet.

Nu de basisscholen openen, moeten alle andere maatregelen overeind blijven, zei hij in het NPO Radio 1-programma 1op1. 'Dat staat ook klinkklaar in het advies van het OMT. Zolang we niet weten wat het effect is, moeten we denk ik niet tornen aan de avondklok, want die hebben we heel hard nodig om de R-waarde verder omlaag te krijgen.'

'Lekken advies aan kabinet ondermijnt werkwijze OMT'

Dat een advies van het Outbreak Management Team (OMT) aan het kabinet is gelekt naar de media, ondermijnt de werkwijze van deze organisatie. 'Dit is niet goed voor het gezag van het OMT. Het is belangrijk dat het advies via de officiële weg beschikbaar komt', zegt Cees Hertogh van het Amsterdam UMC in Trouw. Het lekken van adviezen tast volgens de specialist ouderengeneeskunde en OMT-lid het draagvlak voor de maatregelen aan.

De experts die het kabinet adviseren over de coronacrisis vergaderden afgelopen vrijdag. Een dag later verscheen hun advies al in de media, terwijl het kabinet er pas zondag over sprak. De Rijksrecherche onderzoekt hoe dat kon gebeuren en wie er gelekt heeft.

'Dat informatie een dag later op straat ligt, ondermijnt het vertrouwen', zegt ook OMT-lid Marc Bonten. Hij is hoogleraar medische microbiologie in het Utrecht UMC. Maar ook bij het tempo waarin de politiek met de adviezen aan de haal gaat, zet hij vraagtekens. 'Er stonden ook dit keer kakelverse bevindingen in de adviesbrief die nog met de betreffende onderzoekers besproken zouden worden', aldus Bonten in de krant. 'Maar blijkbaar zijn de belangen zo groot dat de informatie al wordt doorgespeeld. Ik vind dat heel gevoelig.'

EU bezorgd om trage levering Leids vaccin

De EU maakt zich grote zorgen of het wel op tijd de hoeveelheid bestelde coronavaccins van farmaciebedrijf Johnson & Johnson (J&J) krijgt nadat deze wordt goedgekeurd. De vaccins zijn ontwikkeld en worden geproduceerd in Leiden, maar gebotteld in de VS. De EU heeft zich verzekerd van 200 miljoen doses van J&J's vaccin, met een optie voor nog eens 200 miljoen. Het vaccin hoeft maar een keer bij iemand te worden toegediend.

Nadat diplomaten hadden gevraagd of het proces in Europa kon worden uitgevoerd, vertelde een hoge EU-functionaris de ambassadeurs dat het vullen en afwerken van het vaccin in de VS een voorwaarde was van het contract met de geneesmiddelenproducent en dat daarover niet opnieuw kon worden onderhandeld. De ambtenaar legde uit dat J&J transparant was geweest over de zaak en dat het bedrijf van plan was op tijd te leveren, aldus de notitie.

De discussie komt op een cruciaal moment voor de EU nadat het blok, vanwege het tekort aan vaccins, van medicijnproducenten eiste dat ze vooraf toestemming kregen voor de export van vaccins. De farmaceut belooft dat het zijn leveringsverplichtingen voor het hele jaar 2021 na zal komen.

1,2 miljoen Nederlanders werken wel eens tijdens avondklokuren

Een op de zeven werkende Nederlanders draait soms of regelmatig nachtdiensten. Dat meldt het statistiekbureau CBS. Het merendeel moet daarvoor 's nachts ook de deur uit. Deze nachtwerkers moeten op dit moment dus ook verklaringen bij zich hebben om te bewijzen dat het noodzakelijk is dat ze tijdens de avondklok op pad gaan.

In 2020 werkten 1,2 miljoen mensen vaak of af en toe tussen middernacht en 06:00 uur. Dat zijn er 117.000 minder dan een jaar eerder. Onder meer bij kelners en barpersoneel was een daling te zien, omdat zij vanwege de coronamaatregelen een groot deel van het jaar niet konden werken. Ruim de helft van de mensen die in de nachtelijke uren werkt, doet dat regelmatig, de rest slechts af en toe.

Jaaromzet detailhandel stijgt, winkeliers pessimistisch

De jaaromzet van winkelbedrijven zat afgelopen jaar in de lift, evengoed zijn ondernemers in detailhandel negatief over het huidige economische klimaat. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voorziet ruim een derde van de winkeliers een daling van de omzet in het eerste kwart van dit jaar. Daarbij zal het economisch klimaat volgens een op de acht ondernemers verslechteren.

De jaaromzet van de winkelbedrijven steeg in 2020 met bijna 6 procent, waarmee voor het zevende jaar op rij sprake is van groei. In het slotkwartaal van 2020 ging het om 4,5 procent groei. Daarbij zijn de verschillen tussen sectoren groot. De foodsector zag zijn omzet met bijna 7 procent groeien en was daarmee de sterkste stijger. Niet alleen supermarkten deden goede zaken, ook bij speciaalzaken zoals slagers, groenteboeren, kaaswinkels en slijterijen nam de omzet in het slotkwartaal van 2020 toe.

Non-food zette vorig jaar ongeveer net zoveel om als een jaar eerder. Daarbij zaten lockdownmaatregelen de verkopen in de weg. In het slotkwartaal van 2020 zakte de omzet met 5,6 procent op jaarbasis. Kleding- en schoenenwinkels werden het hardst door de crisis geraakt met minnen van ruim een kwart. Daartegenover bleven klusketens en andere woongerelateerde branches het ook in het vierde kwartaal van het jaar goed doen.

