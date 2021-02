Coronavirus: Basisscholen weer open, maar wel met vaste groepen en quarantaineregels

Zo gaan de basisscholen weer open: mondkapjes, vaste groepen en quarantaineregels

De praktische richtlijnen die gaan gelden als de basisscholen opengaan vanaf 8 februari zijn bekendgemaakt. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ze samen met vertegenwoordigers van leraren, schoolleiders en schoolbesturen opgesteld. Dat meldt de NOS.

Zo worden mondkapjes geadviseerd voor sommige leerlingen en onderwijspersoneel, zijn er speciale regels over het halen en brengen van de kinderen en moeten er quarantaineregels komen voor leraren en leerlingen.

Dit zijn de richtlijnen

Gespreide begin- en eindtijden en pauzes

Ouders van kinderen uit groep 1 tot en met 6 blijven bij het brengen en halen buiten de school, houden afstand en dragen een mondkapje

Kinderen uit groep 7 en 8 komen zoveel mogelijk zelf naar school

Er wordt zoveel mogelijk in vaste groepen gewerkt. In groep 4, 5 en 6 is het advies om groepjes van 5 kinderen te maken, in groepen 7 en 8 wordt met kleinere groepjes of koppels gewerkt.

Scholen krijgen het dringende advies om leerlingen van groep 7 en 8 een mondkapje te laten dragen buiten de klas. Bijvoorbeeld in de gangen tijdens de pauzes

Bij een besmetting gaat de hele klas 5 dagen in quarantaine. Bij een negatieve test kunnen kinderen na 5 dagen weer naar school komen. Als er niet getest wordt, moet het kind nog 5 dagen in quarantaine blijven. De rest van de klas krijgt in die periode zoveel mogelijk onderwijs op afstand

Sneltesten voor onderwijspersoneel met klachten, of leraren die in contact zijn geweest met een besmet persoon

Ruimte voor maatwerk: scholen passen de richtlijnen toe die zoveel mogelijk passen bij hun situatie

Chat Veilig Thuis tijdens periode avondklok ook ’s avonds bereikbaar

Vanwege de avondklok is de chat van Veilig Thuis landelijk ook 's avonds bereikbaar, via veiligthuis.nl. Slachtoffers, omstanders en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen tot en met 9 februari tijdens werkdagen van 09.00 uur tot 22.00 uur chatten met een medewerker van Veilig Thuis. Het landelijke telefoonnummer 0800-2000 voor advies en meldingen is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

Slob wil begin mei landelijk aanbod sneltesten leraren

Het is 'de inzet' van het kabinet om over drie maanden landelijk coronasneltesten voor leraren te regelen. Vanaf volgende week wordt gestart met de sneltesten voor leraren en ander onderwijspersoneel 'op de eerste locaties'. Het gaat daarbij om mensen met klachten of die in contact zijn geweest met een besmet persoon.

Toen het kabinet de heropening van de basisscholen aankondigde, benadrukte onderwijsminister Arie Slob al dat sneltesten worden ingezet. Dit moet ervoor zorgen dat leraren weer snel aan het werk kunnen als zij klachten krijgen of uit bron- en contactonderzoek blijkt dat ze in de buurt van een besmet persoon zijn geweest.

Leraren krijgen in de gewone teststraten overigens al voorrang, maar de uitslag van zo'n traditionele PCR-test, laat langer op zich wachten.

Minder coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur gedaald. In totaal zijn nu 2214 patiënten met Covid-19 opgenomen. Dat zijn er 55 minder dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van de opgenomen patiënten met Covid-19 liggen er 613 op de intensive care, een afname van zestien ten opzichte van dinsdag. Op verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten het afgelopen etmaal met 39 af tot 1601.

De afgelopen dagen laten de ziekenhuisstatistieken een wisselend beeld zien. Zo bleef het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen dinsdag vrijwel onveranderd, maar was er maandag sprake van een stijging van 51, de grootste toename in weken.

Iets meer dan 4000 nieuwe coronagevallen, rond het gemiddelde

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 4060 nieuwe coronagevallen gemeld. Dat is iets hoger dan het gemiddelde over de afgelopen week. Het aantal ligt ook iets hoger dan de afgelopen dagen, maar dat is op woensdagen meestal het geval.

In de afgelopen zeven dagen zijn 27.915 positieve tests doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op gemiddeld 3988 gevallen per dag, het laagste aantal sinds begin oktober. Dat gemiddelde daalt al ruim een maand.

Vergeleken met eerdere woensdagen daalt het aantal vastgestelde besmettingen nog steeds. Precies een week geleden meldde het RIVM ruim 4700 positieve tests, de woensdag daarvoor waren het er bijna 5600 en nog een week eerder meer dan 6100. Het aantal gevallen zou in de komende weken kunnen gaan toenemen, wanneer de Britse variant zich verder verspreidt.

De Jonge door het stof: onvoldoende aandacht voor privacy bij GGD

Privacy had meer aandacht moeten krijgen bij het optuigen van het GGD-systeem waarin de gegevens worden opgeslagen van mensen die op corona zijn getest, geeft coronaminister Hugo de Jonge toe. Tijdens een debat over het datalek bij de GGD, waardoor privacygevoelige gegevens van miljoenen mensen konden worden gestolen, pleiten zowel coalitie- als oppositiepartijen voor manieren om deze data beter te beveiligen.

'We moesten meer, harder en beter, en we hebben onvoldoende aandacht voor privacy gehad', zegt De Jonge. Hij wil kijken of er minder gevoelige data kunnen worden opgeslagen door bijvoorbeeld een tijdelijke code te gebruiken in plaats van het BSN-nummer van iemand die is getest.

Vanuit de media kwamen al enige tijd signalen dat de beveiliging in die systemen niet op orde was. De minister zegt dat hij daarop aan de GGD heeft gevraagd of die dienst de signalen wilde oppakken. De Jonge vindt nu ook 'dat ik er toen scherper bovenop had moeten zitten: wát ga je er dan aan doen?' Aan de ene kant zijn het 'niet onze systemen' zegt de bewindsman. 'Maar aan de andere kant had ik ook kunnen bedenken dat het kan raken aan het vertrouwen in het testsysteem.'

Rutte: lockdown verlengd tot 2 maart, basisscholen wel open

Winkels, horeca, kappers, musea en bioscopen moeten tot zeker 2 maart gesloten blijven. Basisscholen en kinderopvang mogen vanaf maandag weer open. Dat heeft premier Mark Rutte dinsdagavond gezegd tijdens een persconferentie. 'De conclusie is dat het onvermijdelijk is om de huidige lockdown te verlengen tot 2 maart', aldus Rutte. Op 23 februari volgt nieuwe persconferentie om te kijken hoe de situatie dan is.

Het is nog niet bekend of de avondklok gehandhaafd blijft na 9 februari. Aan het einde van de week beslist het kabinet over eventuele verlenging. Dan moet er meer duidelijk zijn over de effecten van de avondklok.

