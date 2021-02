Coronavirus: lockdown verlengd tot 2 maart, basisscholen vanaf maandag weer open

We zitten middenin een lockdown vanwege het coronavirus. Volg hier het belangrijkste coronanieuws van vandaag.

Rutte: lockdown verlengd tot 2 maart, basisscholen wel open

Winkels, horeca, kappers, musea en bioscopen moeten tot zeker 2 maart gesloten blijven. Basisscholen en kinderopvang mogen vanaf maandag weer open. Dat heeft premier Mark Rutte dinsdagavond gezegd tijdens een persconferentie. 'De conclusie is dat het onvermijdelijk is om de huidige lockdown te verlengen tot 2 maart', aldus Rutte. Op 23 februari volgt nieuwe persconferentie om te kijken hoe de situatie dan is.

Het is nog niet bekend of de avondklok gehandhaafd blijft na 9 februari. Aan het einde van de week beslist het kabinet over eventuele verlenging. Dan moet er meer duidelijk zijn over de effecten van de avondklok.

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stabiel

Het totale aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur stabiel gebleven. Ze behandelen momenteel 2269 mensen met Covid-19, de longziekte die door het virus wordt veroorzaakt. Dat is er één minder dan maandag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS)

Op de intensive cares werd het iets rustiger: daar liggen nu 629 ernstig zieke coronapatiënten, tien minder dan een dag eerder. Op verpleegafdelingen kwamen er negen patiënten bij.

De afgelopen weken schommelen de ziekenhuisstatistieken van dag tot dag. Grote verschuivingen hebben zich niet voorgedaan. Ziekenhuizen zijn wel beducht op de Britse variant, die besmettelijker is dan eerdere mutaties en inmiddels dominant is in Nederland.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.