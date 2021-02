Coronavirus: Vaccin onnodig verspild' en recordaantal studenten op hbo's

Mogelijk verlenging avondklok

Het kabinet treft toch voorbereidingen om de avondklok, die vooralsnog afloopt op woensdag 10 februari, te verlengen als het OMT dat eind deze week adviseert. Die kans is groot, nu de Britse mutant van het coronavirus veel sneller opkomt dan verwacht, meldt het AD.

'Liever niet', zei demissionair minister-president Mark Rutte dinsdagavond nog over de verlenging van de avondklok. Maar eerder die dag kwamen er verontrustende RIVM-cijfers waaruit bleek dat twee derde van de nieuwe coronagevallen van de besmettelijker Britse variant afkomstig is en een derde coronagolf aanstaande is.

'Dat heeft de knop doen omgaan bij een aantal bewindslieden', zegt een ingewijde. Wat helpt: in de Tweede Kamer lijken geen principiële bezwaren te zijn tegen een verlenging van de avondklok. Zowel bij PvdA, D66 als GroenLinks - eerder twijfelaars - is men vatbaar voor 'goede argumenten' van het kabinet.

'Coronavaccin onnodig verspild door GGD'en'

Ziekenhuizen en apothekers willen dat de verspilling van zo'n 15 procent van de coronavaccins stopt, schrijft het AD. GGD'en halen zes doses uit een flacon, het restant verdwijnt in de prullenbak. Ziekenhuizen komen tot zeven vaccins.

Door niets te verspillen, kun je meer dan zes mensen vaccineren met één flacon, zeggen Ernst Kuipers en Noortje Swart, respectievelijk voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en vaccincoördinator van alle ziekenhuisapothekers.

Ernst Kuipers | Foto: ANP

Het vaccin dat na de zesde prik overblijft in de flacon wordt door de ziekenhuizen aangevuld met vaccin uit een nieuwe flacon. 'Dat doen we ook bij dure kankermedicijnen', aldus Swart. 'Dit is in ziekenhuizen een standaardhandeling en volkomen veilig.'

'Nog steeds veel Nederlanders op huizenjacht, ondanks lockdown'

Ook in het nieuwe jaar zijn veel Nederlanders op huizenjacht. Ondanks de coronamaatregelen blijft het aantal bezichtigingen per verkochte woning oplopen, constateert Makelaarsland.

In de eerste maand van het jaar werden huizen volgens de grote makelaar gemiddeld negen keer bezichtigd. In januari vorig jaar ging het nog om vijf kijkers per woning. Makelaarsland-directeur Gijs van Wijgerden spreekt van een "eerste belangrijke indicatie" dat de zoektocht naar woningen allesbehalve stil komt te liggen.

Sowieso neemt het aantal bezichtigingen de laatste jaren toe. In 2018 vonden er bijna zeven bezichtigingen per verkochte woning plaats. In 2019 lag dit aantal op acht en in het afgelopen coronajaar trokken huizen zo'n tien bezichtigingen.

Recordaantal studenten op hbo's, sector vraagt om meer geld

Het aantal studenten op hogescholen is opgelopen tot een recordaantal van 490.452. Dat komt volgens de Vereniging Hogescholen door de corona-uitbraak. Doordat de eindexamens werden geschrapt, haalden meer jongeren een havodiploma. Bovendien namen minder tieners een tussenjaar na hun middelbare school en voor het begin van hun studietijd.

Afgelopen zomer begonnen 124.683 studenten aan het eerste hbo-jaar. Dat is 10 procent meer dan het collegejaar ervoor en bijna een kwart meer dan in 2016. Het aantal studenten dat het hbo met een diploma verlaat is al jaren redelijk stabiel op ongeveer 75.000.

De Vereniging Hogescholen zegt dat de onderwijsinstellingen het erg druk hebben met zo veel studenten en vraagt daarom meer geld. Hoeveel geld de sector nodig heeft, verschilt per opleiding, en waaraan dat geld moet worden uitgegeven, hangt af van de problemen waarmee studenten te maken hebben, aldus voorzitter Maurice Limmen van de vereniging. 'Denk aan extra onderwijs voor studenten die vertraging en achterstanden hebben opgelopen.'

Tweede prik coronavaccin Pfizer kan uitgesteld

Het is mogelijk om de tweede prik bij het coronavaccin van Pfizer en BioNTech tot zes weken na de eerste inenting toe te dienen. Ook dan is het vaccin nog werkzaam. De Gezondheidsraad herhaalt dat advies aan het kabinet. Het kabinet wil de periode tussen de twee prikken uitstellen zodat meer mensen kunnen worden ingeënt met het beschikbare vaccin. Zij krijgen dan alvast wat bescherming tegen het coronavirus.

Als er geen schaarste is, is het wel beter om de tweede prik na 3 weken te geven, voegt de Gezondheidsraad eraan toe.

Coronakaart

