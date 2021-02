Coronavirus: coronavaccin AstraZeneca niet voor 65-plussers, adviseert Gezondheidsraad

Kamer wil een jaar gratis colleges voor studenten

De Tweede Kamer wil dat studenten die studievertraging oplopen vanwege de coronacrisis een jaar extra studietijd krijgen, zonder dat ze daar college- en lesgeld voor hoeven te betalen. Een voorstel daartoe van GroenLinks en D66 kan donderdag rekenen op een meerderheid in de Kamer.

Studenten uit het mbo, hbo en universitair onderwijs hebben het moeilijk in de coronacrisis. Ze hebben het mentaal zwaar, er is nauwelijks ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en ook financieel worden ze getroffen door het wegvallen van bijbanen in bijvoorbeeld de horeca.

Daarom willen de partijen studenten meer financiële lucht geven door een jaar kwijtschelding van het collegegeld. Zo kunnen studenten een jaar extra studeren zonder dat dat tot extra kosten leidt. De inkomsten die onderwijsinstellingen hierdoor mislopen moeten gecompenseerd worden door de overheid.

Gezondheidsraad: coronavaccin AstraZeneca niet voor 65-plussers

Het coronavaccin van AstraZeneca, dat vorige week werd toegelaten in de Europese Unie, kan het beste worden gegeven aan mensen die jonger zijn dan 65. Voor 65-plussers zijn andere vaccins beter geschikt. Dat is het advies van de Gezondheidsraad aan het kabinet.

De raad adviseert om het vaccin snel aan 60- tot 64-jarigen toe te dienen. Dat voorkomt zo veel mogelijk ziektegevallen en sterfgevallen.

Rutte: niet direct boete voor scholen die maandag nog niet openen

Basisscholen die maandag nog niet opengaan, krijgen niet direct een boete van de Inspectie van het Onderwijs. Dat zei premier Mark Rutte donderdag tijdens een Kamerdebat over de coronacrisis.

In de Kamer was irritatie over de voorbereiding van de heropening van het basisonderwijs. Volgens verschillende partijen, waaronder de SP en de PvdA, voelden scholen zich overvallen en weten ze niet goed hoe ze een veilige heropening kunnen garanderen. Afgelopen woensdag sprak demissionair onderwijsminister Arie Slob met het onderwijsveld hoe de heropening eruit moet zien. Volgens de premier is dit duidelijk met onderwijspartijen gedeeld, en wordt er al weken gesproken over heropening.

Lerares geeft les op een basisschool | Foto: ANP

Den Haag wint prijs voor duidelijke communicatie over corona

De gemeente Den Haag heeft een prijs gewonnen voor de meest duidelijke coronacommunicatie. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De jury vond dat de gemeente vooral goed had gelet op het feit dat veel inwoners laaggeletterd zijn. De gemeente testte de communicatieboodschappen dan ook eerst bij laaggeletterde ROC-cursisten die hun lees- en schrijfvaardigheid willen vergroten.

Zo bleek dat de oproep 'Vermijd drukke plekken' niet voor iedereen duidelijk was. Vooral het woord 'vermijden' was moeilijker dan gedacht. De gemeente veranderde dat in: 'Ga niet naar drukke plekken'. 'Zo moet het, niet alleen in de coronacommunicatie, maar eigenlijk altijd als de overheid belangrijke informatie wil delen met een grote groep mensen. Een lichtend voorbeeld van een zeer terechte winnaar', aldus de jury.

Opnieuw minder coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur opnieuw afgenomen. In totaal zijn nu 2121 patiënten met Covid-19 opgenomen. Dat zijn er 93 minder dan woensdag, maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bekend. De voorgaande dag nam het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen ook al af.

Van de opgenomen patiënten met Covid-19 liggen er 602 op de intensive care, een afname van 11 ten opzichte van woensdag. Op verpleegafdelingen daalde het aantal coronapatiënten het afgelopen etmaal met 82 tot 1519.

Volgens het LCPS is het gemiddeld aantal opnames in de afgelopen week vrij stabiel geweest, met een licht dalende trend. 'Of dit doorzet blijft onzeker door de Britse coronavariant. Waar we op dit moment rekening mee houden is dat deze daling nog aanhoudt tot de tweede week van februari. Er is dan gerede kans dat de aantallen weer stijgen en blijven stijgen tot tenminste half maart', zegt LCPS-voorzitter Ernst Kuipers in een toelichting.

Iets meer nieuwe coronagevallen dan gemiddeld

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 4246 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is iets meer dan op woensdag en iets boven het gemiddelde, maar over de lange termijn daalt het aantal positieve tests nog steeds.

In de afgelopen zeven dagen zijn 27.412 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op 3916 nieuwe gevallen per dag. Die lijn gaat al meer dan een maand omlaag.

Precies een week geleden, op donderdag 28 januari, meldde het RIVM ruim 4700 nieuwe gevallen. De donderdag ervoor kwamen er ruim 5800 positieve tests bij en nog een week eerder iets meer dan 6500. De donderdag daar weer voor, op 7 januari, werden zelfs bijna 9700 nieuwe coronagevallen geregistreerd.

'Werkvreugde neemt af door schermmoeheid en gemis collega's'

Het thuiswerkbeleid van veel bedrijven zorgt voor steeds minder werkplezier. Onderzoek van Moneypenny, Business Universiteit Nyenrode en de Open Universiteit bij organisaties die veel thuiswerken tijdens de coronacrisis wijst uit dat mensen steeds meer 'schermmoe' worden. Ook de sociale interactie met collega's wordt volop gemist.

Uit onderzoek tijdens de eerste coronagolf kwam naar voren dat twee op de drie thuiswerkers de sociale contacten met collega's misten. Sinds de tweede golf en de daaraan gekoppelde maatregelen geldt dat nu voor drie op de vier medewerkers. Het ervaren van minder werkgeluk is daar nog eens bijgekomen.

Momenteel geeft 21 procent van de ondervraagde thuiswerkers aan zich slechts af en toe opgewekt te voelen in hun werk. Dat is ruim een kwart meer dan de 16 procent uit de eerste onderzoeksronde.

Reisbranche: niet alleen vaccinatiebewijs, ook testen

De reisbranche is groot voorstander van een vaccinatiebewijs, maar wil ook dat reizigers getest blijven worden op het coronavirus. 'Je kunt mensen die zich niet willen laten vaccineren, ook niet ontzeggen dat ze op vakantie mogen', zegt ANVR-voorzitter Frank Oostdam, die vreest dat vaccinatiebewijzen alleen leiden tot uitsluiting.

Volgens de Gezondheidsraad mogen bedrijven en instellingen, zoals zorginstellingen, scholen, horecabedrijven en evenementenorganisatoren, wettelijk gezien om een vaccinatiebewijs vragen voor de toegang tot voorzieningen. Dat mag dan niet leiden tot uitsluiting van groepen, discriminatie of schending van de privacyregels.

Branchevereniging ANVR zegt dat als er steeds meer mensen gevaccineerd zijn, de neiging om naar het buitenland te gaan groot wordt. Oostdam hoopt dat er heel strikt vast wordt gehouden aan het huidige testbeleid in de reisbranche, met daarbovenop een vaccinatiebewijs.

GGD Hollands Midden: 'Ook bij sneeuwstorm blijven we vaccineren'

Ook als er van het weekend inderdaad veel sneeuw gaat vallen in de regio gaat de GGD door met vaccineren. Dat zegt een woordvoerder van de GGD Hollands Midden tegen mediapartner Sleutelstad. 'Het vaccin voor zondag wordt al zaterdag overdag aangevoerd, dus daar worden geen problemen verwacht.' En bij de hal wordt gestrooid, zodat personeel en bezoekers kunnen blijven komen.

De vraag is natuurlijk of bij een sneeuwstorm iedereen ook blijft komen. 'Maar wij gaan in ieder geval door met prikken', verzekert de GGD. Want het kostbare diepvries-vaccin van Pfizer is na ontdooiing maar beperkt houdbaar. 'En we willen er niets van verspillen.' De GGD denkt ook niet dat mensen massaal gaan afbellen. Veel mensen willen ook echt graag die coronaprik. Maar mochten zich toch mensen afmelden, dan heeft de GGD ook nog een wachtlijst achter de hand. Daar staan zowel 80-plussers op als personeel van verpleeghuizen.

De GGD Hollands Midden kan komende week 660 mensen per dag vaccineren, precies de hoeveelheid prikken die er uit één doos van het diepvriesvaccin te halen valt. Want meer krijgt de regio Holland Midden op dit moment niet.

80-plussers kunnen zich nu al laten vaccineren

Mensen van 80 tot 85 jaar oud die nog zelfstandig wonen, zijn aan de beurt om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Zij krijgen vanaf vrijdag een uitnodiging om een afspraak te maken, maar zij kunnen dat nu ook al regelen met de GGD in hun regio.

Er is genoeg ruimte op de priklocaties en er zijn genoeg vaccindoses op voorraad, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat het vaccinatieprogramma leidt. 80-plussers zouden eigenlijk pas over een paar dagen aan de beurt zijn, maar dat wordt vervroegd. In de afgelopen dagen zijn 85- tot 90-jarigen al uitgenodigd en vorige week begon de vaccinatie van 90-plussers.

Van Dissel somber over mogelijkheden tot versoepeling

RIVM-directeur Jaap van Dissel waarschuwt dat sleutelen aan de coronamaatregelen waarschijnlijk leidt tot een 'belangrijke toename' van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Maar hij wil nog niet vooruitlopen op het advies dat het kabinet heeft gevraagd over onder meer de omstreden avondklok.

Het staat volgens Van Dissel dan ook nog niet vast dat het hele huidige pakket, inclusief de avondklok en de jongste beperking van het aantal bezoekers thuis, in stand moet blijven. Maar hij spreekt wel van 'donkere wolken' die door de opkomst van de Britse coronavariant op ons afkomen.

Van Dissel stelt wel vast dat het aantal besmettingen, dat wekenlang rond hetzelfde niveau bleef schommelen, inmiddels duidelijk aan het dalen is. 'Met het oog op de toename van de Britse variant is dat absoluut een trend die je graag wil vasthouden', zegt hij.

Hoewel het eigenlijk nog te vroeg is om het effect te meten van de avondklok, aangezien die minder dan twee weken van kracht is, hoopt Van Dissel vrijdag toch iets te kunnen zeggen over de toegevoegde waarde. Daarbij wordt ook gekeken naar ervaringen in andere landen.

Amateurvoetbal wacht op herstart: 'Stip op horizon nodig'

Als het amateurvoetbal niet op 11 april hervat kan worden, dan wordt het voetbalseizoen beëindigd. Dat heeft de KNVB laten weten. Ad Hendriksen, voorzitter van Rijnsburgse Boys hoopt dat het niet zover komt. 'Die miljoen voetballers hopen dat ze nog wat kunnen voetballen dit jaar. Dus als het even kan dan willen we graag nog wat spelen. We hebben die stip aan de horizon nodig.'

Hendriksen gaat ervan uit dat het moeilijk gaat worden. 'We moeten in maart op een bepaald niveau zitten aan nieuwe besmettingen om te kunnen trainen en dat lijken we niet te halen. Dus dan zal het einde van het seizoen betekenen. Maar wij hopen dat we toch nog wat kunnen voetballen.' Zo zijn er ideeën om een regionaal toernooi te organiseren als er geen competitie mogelijk is. 'Op dit moment worden we overal blij van. Als de bal maar weer rolt. Maar we staan sinds oktober al stil, dus we moeten wel een gedegen voorbereiding hebben. Maar al zijn het maar zes wedstrijdjes, voor de liefhebbers zijn dat toch weer zes wedstrijden.'

'High school musical'

Deze leraren zijn blij dat de scholen weer opengaan:

'Leraren lopen niet meer risico's dan andere groepen'

Leraren lopen evenveel risico het coronavirus op te lopen als mensen met andere beroepen. Daarom kunnen basisscholen en kinderdagverblijven veilig weer open, legde Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uit. Volgens Van Dissel lopen vooral mensen die in de zorg werken, zoals verpleeghuismedewerkers, meer gevaar om besmet te raken.

Kinderen van 0 tot 12 jaar besmetten nauwelijks anderen. Ze dragen het virus vooral over aan hun leeftijdsgenoten en aan 30- tot 50-jarigen, hun ouders dus. Maar het komt binnen het gezin veel vaker voor dat ouders hun kinderen besmetten.

De groep van 12 tot 18 jaar speelt een veel grotere rol bij de verspreiding. Net als volwassenen besmetten ze veel vaker anderen. Bij de Britse variant zijn de aantallen iets groter, maar zijn de verhoudingen ongeveer hetzelfde.

De meeste besmettingen vinden nog altijd thuis plaats. Het virus wordt het vaakst geïntroduceerd in een huishouden doordat mensen bij elkaar op bezoek gaan. Ook besmettingen via het werk of via verpleeghuizen komen veel vaker voor dan via scholen en kinderdagverblijven.

Mogelijk verlenging avondklok

Het kabinet treft toch voorbereidingen om de avondklok, die vooralsnog afloopt op woensdag 10 februari, te verlengen als het OMT dat eind deze week adviseert. Die kans is groot, nu de Britse mutant van het coronavirus veel sneller opkomt dan verwacht, meldt het AD.

'Liever niet', zei demissionair minister-president Mark Rutte dinsdagavond nog over de verlenging van de avondklok. Maar eerder die dag kwamen er verontrustende RIVM-cijfers waaruit bleek dat twee derde van de nieuwe coronagevallen van de besmettelijker Britse variant afkomstig is en een derde coronagolf aanstaande is.

'Dat heeft de knop doen omgaan bij een aantal bewindslieden', zegt een ingewijde. Wat helpt: in de Tweede Kamer lijken geen principiële bezwaren te zijn tegen een verlenging van de avondklok. Zowel bij PvdA, D66 als GroenLinks - eerder twijfelaars - is men vatbaar voor 'goede argumenten' van het kabinet.

'Coronavaccin onnodig verspild door GGD'en'

Ziekenhuizen en apothekers willen dat de verspilling van zo'n 15 procent van de coronavaccins stopt, schrijft het AD. GGD'en halen zes doses uit een flacon, het restant verdwijnt in de prullenbak. Ziekenhuizen komen tot zeven vaccins.

Door niets te verspillen, kun je meer dan zes mensen vaccineren met één flacon, zeggen Ernst Kuipers en Noortje Swart, respectievelijk voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en vaccincoördinator van alle ziekenhuisapothekers.

Ernst Kuipers | Foto: ANP

Het vaccin dat na de zesde prik overblijft in de flacon wordt door de ziekenhuizen aangevuld met vaccin uit een nieuwe flacon. 'Dat doen we ook bij dure kankermedicijnen', aldus Swart. 'Dit is in ziekenhuizen een standaardhandeling en volkomen veilig.'

'Nog steeds veel Nederlanders op huizenjacht, ondanks lockdown'

Ook in het nieuwe jaar zijn veel Nederlanders op huizenjacht. Ondanks de coronamaatregelen blijft het aantal bezichtigingen per verkochte woning oplopen, constateert Makelaarsland.

In de eerste maand van het jaar werden huizen volgens de grote makelaar gemiddeld negen keer bezichtigd. In januari vorig jaar ging het nog om vijf kijkers per woning. Makelaarsland-directeur Gijs van Wijgerden spreekt van een "eerste belangrijke indicatie" dat de zoektocht naar woningen allesbehalve stil komt te liggen.

Sowieso neemt het aantal bezichtigingen de laatste jaren toe. In 2018 vonden er bijna zeven bezichtigingen per verkochte woning plaats. In 2019 lag dit aantal op acht en in het afgelopen coronajaar trokken huizen zo'n tien bezichtigingen.

Recordaantal studenten op hbo's, sector vraagt om meer geld

Het aantal studenten op hogescholen is opgelopen tot een recordaantal van 490.452. Dat komt volgens de Vereniging Hogescholen door de corona-uitbraak. Doordat de eindexamens werden geschrapt, haalden meer jongeren een havodiploma. Bovendien namen minder tieners een tussenjaar na hun middelbare school en voor het begin van hun studietijd.

Afgelopen zomer begonnen 124.683 studenten aan het eerste hbo-jaar. Dat is 10 procent meer dan het collegejaar ervoor en bijna een kwart meer dan in 2016. Het aantal studenten dat het hbo met een diploma verlaat is al jaren redelijk stabiel op ongeveer 75.000.

De Vereniging Hogescholen zegt dat de onderwijsinstellingen het erg druk hebben met zo veel studenten en vraagt daarom meer geld. Hoeveel geld de sector nodig heeft, verschilt per opleiding, en waaraan dat geld moet worden uitgegeven, hangt af van de problemen waarmee studenten te maken hebben, aldus voorzitter Maurice Limmen van de vereniging. 'Denk aan extra onderwijs voor studenten die vertraging en achterstanden hebben opgelopen.'

Tweede prik coronavaccin Pfizer kan uitgesteld

Het is mogelijk om de tweede prik bij het coronavaccin van Pfizer en BioNTech tot zes weken na de eerste inenting toe te dienen. Ook dan is het vaccin nog werkzaam. De Gezondheidsraad herhaalt dat advies aan het kabinet. Het kabinet wil de periode tussen de twee prikken uitstellen zodat meer mensen kunnen worden ingeënt met het beschikbare vaccin. Zij krijgen dan alvast wat bescherming tegen het coronavirus.

Als er geen schaarste is, is het wel beter om de tweede prik na 3 weken te geven, voegt de Gezondheidsraad eraan toe.

Coronakaart

