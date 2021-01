Westlands college weigert vergunning voor 'schijnhotel'

Het college van Westland wil de aanvraag weigeren, omdat niet aannemelijk is gemaakt dat het om een écht hotel gaat, waar mensen enkele dagen tot hooguit enkele weken overnachten, meldt mediapartner WOS. Het vermoeden bestaat dat Westbrick een 'Polenhotel' wil neerzetten.

Het zogenoemde F2 Hotel moet onder andere 50 kamers, een receptie, restaurant en fitnessruimte krijgen. Er komen ook parkeerplaatsen voor zowel gasten als de twaalf personeelsleden. De kamers voor de gasten worden verdeeld over twee ruimtes: een 'leefruimte' met pantry en een slaapvertrek, waarin ook een toilet aanwezig is.

Westbrick is een projectontwikkelaar die voor de exploitatie van het F2 Hotel een samenwerkingsovereenkomst met Event Hotels aangaat. En juist die beoogde samenwerking met Events Hotel baart het college zorgen.

‘Langdurig verblijf’

'Nu is Event Hotels volgens onze bevindingen niet meer dan een internetaanbieder/boekingsplatform van hotels, geen exploitant van hotels. Bovendien is een overeenkomst met Event Hotels ondanks navraag niet overgelegd', verklaart het college.

'Redelijkerwijs moet worden aangenomen dat het pand zal worden gebruikt als logiesgebouw voor langdurig verblijf. Dit is in strijd met het bestemmingsplan en ruimtelijk ongewenst', concludeert het college.

Eerdere aanvraag ingetrokken

Over de locatie is al veel te doen geweest. Initiatiefnemer Westbrick had in 2018 een tekortkoming ontdekt in het destijds geldende bestemmingsplan voor het deelgebied De Eilanden van bedrijventerrein Honderdland. Daarin was ruimte voor een hotel ingeruimd.

Toen Westbrick daarvan gebruik wilde maken om er een 'Polenhotel' te vestigen, bleek dat de gemeente een dergelijk logiesgebouw daar niet had beoogd.

Huisvesting van 250 arbeidsmigranten

Midden in de zomervakantie van 2018 werd de Westlandse gemeenteraad in een geheime sessie bij elkaar geroepen om de regels van het bestemmingsplan te wijzigen. Op die manier dacht de gemeente te voorkomen om op die locatie een logiehuis voor arbeidsmigranten te bouwen. Westbrick trok de aanvraag in.

Alleen zit er wettelijk altijd een moment tussen besluitvorming en in werking gaan van het besluit. Dat bleek een maas in de wet waar een ander bedrijf, NL Jobs, gretig gebruik van maakte. Het besluit werd pas rechtsgeldig door publicatie op de gemeentepagina in huis-aan-huisblad Groot-Westland.

Snel een vergunning aangevraagd

Tussen de raadsvergadering en het tijdstip van publicatie in 2018 sprong uitzendbureau NL Jobs in het gat en vroeg nog snel een vergunning voor een arbeidsmigrantenhotel voor de huisvesting van 250 arbeidsmigranten aan. Initiatiefnemer Westbrick diende de aanvraag voor een hotel conform het nieuwe bestemmingsplan in en lijkt nu het nakijken te hebben.

Op 2 februari staan beide aanvragen voor hotels op de agenda van de gemeenteraadscommissie Ruimte. De aanvraag van NL Jobs moet volgens de oude regels worden behandeld en staat ter goedkeuring op de agenda. Voor de aanvraag van Westbrick wil de gemeente geen vergunning afgeven.

Sinds 2009 staat er al een 'Polenhotel' in Maasdijk. In dit hotel (officieel Hotel Westland geheten) worden veel Poolse arbeidsmigranten opgevangen, die werken in de Westlandse tuinbouw.

Heet hangijzer

De komst van een tweede Polenhotel in Maasdijk is al langer een heet hangijzer in Westland. Veel omwonenden vinden dat twee woonlocaties met arbeidsmigranten uit Oost-Europa zo dicht bij elkaar iets te veel van het goede is. Zij willen dat de Oost-Europeanen beter over de gemeente worden verspreid.

