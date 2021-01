ADO-nieuwkomers Adekanye en Mokhtar gelijk in de basis tegen Sparta

De 58-jarige voetbaltrainer houdt een persconferentie daags na de 3-0 nederlaag tegen FC Groningen, waarin zijn ploeg een timide en tamme indruk maakte. 'Ik denk dat ze wel degelijk teleurgesteld waren, ook wel boos. Ik snap wel waarom teksten als ‘het moet beter’ of ‘er zijn nog genoeg wedstrijden’ worden gezegd. Dat zie je bij meer clubs in onze situatie, je wilt toch de rust bewaren. Maar ik heb ook spelers gesproken die er anders in stonden.’

‘Wat ik van de mentale weerbaarheid van mijn ploeg vind? ‘Bij een aantal moet dat echt beter. Je moet beseffen in welke situatie we zitten. De mentale weerbaarheid moet zo zijn dat je kan terugkomen in een wedstrijd, zoals tegen Emmen, dat we het kunnen omdraaien en meer kansen krijgen. Maar je moet kansen ook omzetten in doelpunten. Dat was tegen Groningen niet zichtbaar.’

Selectie inperken

Direct na de wedstrijd vertelde Brood dat hij zijn selectie zou gaan inperken. ‘Dat uit zich op trainingen, maar ook in de kleedkamer. We kunnen maar een aantal stoeltjes plaatsen, maar je wilt de kern bijeen houden. Er zijn zeker spelers geweest waar we een goed gesprek mee gehad hebben.’

Tegen FC Groningen ging Luuk Koopmans bij twee doelpunten niet vrijuit. Enkele weken geleden presenteerde ADO Den Haag Martin Fraisl als nieuwe keeper. Hoe groot is de kans dat hij het stokje van Koopmans overneemt? ‘Je hoopt dat concurrentie een team sterker maakt. Wij kijken met de staf naar de beste formatie en de beste speler op de bewuste positie. De een gaat beter met concurrentie om dan de ander. Je kijkt wat nieuwe spelers ons opleveren en gebracht hebben. Dat hebben wij het uitvoerig over.’

Keeperswissel aanstaande?

‘Of ik denk aan een keeperswissel? Ik denk aan alles. Wij zitten niet in een positie om iets tijd en ruimte te geven. Wij moeten kwaliteit en fitte jongens op het veld hebben. Tuurlijk zit er een voorkeur bij een aantal jongens, die hebben ook het vertrouwen in arbeid en mentale weerbaarheid teruggeven. Maar het moge duidelijk zijn dat er meer wordt gevraagd.’

Na de wedstrijd tegen FC Groningen werd op ESPN door oud-ADO-spits Ali Boussaboun gesteld dat ADO Den Haag verdediger Shaquille Pinas niet opstelt, omdat hij zijn contract niet wil verlengen. ‘Dat slaat nergens op, zei ik ook al na de wedstrijd’, aldus Brood. ‘Ik denk dat er andere redenen zijn waarom hij niet speelt. Daar hebben wij het met hem over. Dan is het goed als je hem even uit de wind houdt en dat hij zich op andere dingen kan focussen. Als ik dat hoor van een behoorlijke zender, dan vind ik dat ongelofelijk dat zoiets gezegd wordt. Het is helemaal niet ‘im frage’. Ik weet niet waar Ali het gehoord heeft, zal wel in de Schilderswijk zijn, maar het is grote onzin wat ze hebben gezegd daar.’

Vermoedelijke opstelling ADO Den Haag

Nieuwkomers Bobby Adekanye en Youness Mokhtar verschijnen tegen Sparta Rotterdam direct aan de aftrap. Adekanye start als buitenspeler terwijl Mokhtar als aanvallende middenvelder gebruikt lijkt te gaan worden. Achterin lijken Milan van Ewijk en Boy Kemper op tijd fit. Voor Daryl Janmaat komt Sparta-thuis waarschijnlijk nog te vroeg. ‘Bij Janmaat moeten we elke dag kijken wat voor progressie hij maakt. Misschien komt Sparta te vroeg, zo ziet het er wel uit’, aldus Brood.