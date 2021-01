Delfts initiatief wint 1 miljoen om mensen in de bijstand aan het werk te krijgen in de zorg

Het initiatief ZorgHub uit Delft heeft een prijs van één miljoen gewonnen voor hun project om mensen in de bijstand aan een baan te helpen in de zorg. 'We hebben al zeker vijftig mensen in het vizier waar we nog dit voorjaar mee aan de slag gaan', vertelt projectmanager Jiske Kiers.

Wat is het idee?

'Mensen krijgen een korte opleiding voor laagdrempelige taken in de zorg. Denk aan het maken van een wandeling met een cliënt, samen een spelletje spelen, een boodschap doen of ondersteuning bij digitale dingen zoals videobellen. Het is dus niet zo dat mensen een volledig omscholingstraject moeten doen.

Er is vooral aandacht voor het signaleren van extra zorgbehoeften, bijvoorbeeld bij mensen die nog thuis wonen maar al een beetje dement worden. We richten ons vooral op het sociale stukje van de zorg.'

Voor wie zijn deze opleidingen en banen geschikt?

'We hebben dit bedacht vanuit de gedachte: als we kijken naar mensen die langdurig in de bijstand zitten, wat zou een passende baan voor hen zijn? We zien dan dat er al best veel mensen vrijwilligerswerk doen in de zorg. Zij zijn vaak wat ouder en het is lastig nu weer terug op de arbeidsmarkt te komen, bijvoorbeeld 55-plussers die veel affiniteit hebben met de zorg en ook al veel kwaliteiten hebben omdat ze het als vrijwilligerswerk doen. Juist voor die groep willen we dit graag gaan doen.'

Is 1 miljoen genoeg?

'1 miljoen klinkt veel maar als je daar 50 mensen van moet betalen, dan ben je er zo doorheen... Dus we hebben ook financiering uit andere bronnen, zoals zorgverzekeraar DSW, die helpt meebetalen aan de opleidingen.'

Hoe haalbaar is het plan?

'De jury heeft gezegd: we hebben echt gekeken naar haalbare plannen. Ze zouden eerst drie prijzen weggeven maar hebben er uiteindelijk twee uitgereikt. Dus echt gekeken naar haalbaarheid, maar ook naar de financiële onderbouwing. En het wordt echt gedragen door tien partijen. Met z'n allen gaan we zorgen dat dit een succes wordt.'

